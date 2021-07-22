Полиция разыскивает избившего сына волгоградца

Волгоград, 22 июля. Волгоградская полиция начала проверку по факту избиения ребенка родным отцом. Мужчина на момент совершения преступления был пьян.

В социальные сети попало видео, на котором нетрезвый мужчины прилюдно избивает своего ребенка. Очевидцы запечатлели, как выпившая пара с несколькими детьми переходит дорогу. В один момент мужчина начинает кричать на сына, называть идиотом и пинать. Рядом стоящая женщина (судя по всему, мать) никак не среагировала на происходящее.

По словам подписчиков паблика, в котором было размещено видео, местные жители уже успели провести разъяснительную беседу с горе-отцом. Сейчас дебошира разыскивает полиция.