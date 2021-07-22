Путин обсудил с главой Таджикистана эскалацию напряженности в Афганистане

Москва, 22 июля. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

По данным пресс-службы Кремля, политики обсудили эскалацию напряженности в Афганистане, а также подготовку осеннего саммита Шанхайской организации сотрудничества и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Ранее сообщалось, что 201-ю военную базу ВС РФ, расположенную на территории Таджикистана, укрепят модернизированными БМП-2. Решение связано с афганским кризисом. Переброска боевых машин позволит расширить возможности российских военных при выполнении операций в различных условиях.