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Путин обсудил с главой Таджикистана эскалацию напряженности в Афганистане

  /   Обновлено: 22 июля 2021 16:15
Армия
Путин обсудил с главой Таджикистана эскалацию напряженности в Афганистане
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 22 июля. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

По данным пресс-службы Кремля, политики обсудили эскалацию напряженности в Афганистане, а также подготовку осеннего саммита Шанхайской организации сотрудничества и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Ранее сообщалось, что 201-ю военную базу ВС РФ, расположенную на территории Таджикистана, укрепят модернизированными БМП-2. Решение связано с афганским кризисом. Переброска боевых машин позволит расширить возможности российских военных при выполнении операций в различных условиях.

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путин россия таджикистан рахмон
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