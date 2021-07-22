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Прокуратура взяла под контроль задержки рейсов в Екатеринбурге и Тюмени

  /   Обновлено: 22 июля 2021 16:16
Происшествия
Прокуратура взяла под контроль задержки рейсов в Екатеринбурге и Тюмени
wikipedia.org  /  Андрей Бобровский / CC BY 3.0

Екатеринбург, 22 июля. Транспортная прокуратура взяла под контроль задержки рейсов в аэропортах Екатеринбурга и Тюмени. Пассажирские самолеты не могли вылететь и приземлиться по причине густого тумана.

Неблагоприятные метеоусловия сильно осложнили жизнь персоналу воздушных гаваней и пассажирам на их территории. А также тем бортам, которые безуспешно кружили в воздухе или были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Свердловская и Тюменская транспортные прокуратуры контролируют соблюдение законодательства в сфере недопущения ущемления прав пассажиров, сообщает источник в ведомстве.

Самолеты, которых все-таки отправили на запасные аэродромы, принадлежали авиакомпаниям «Уральские авиалинии», Red Wings, «Аэрофлот», «Победа», «Нордавиа», UTair и другие. Они приземлились в Кургане, Омске, Уфе, Челябинске и Ханты-Мансийске. После того, как погодные условия улучшились, аэропорты заработали в штатном режиме.

Ранее из-за непогоды рейсы были задержаны в аэропорту Шереметьево. Причиной стало подтопление взлетно-посадочной полосы, сообщал 360tv.ru.

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