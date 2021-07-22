В Китае назвали причину присутствия Путина на презентации истребителя Checkmate

Пекин, 22 июля. Президент России Владимир Путин лично посетил презентацию новейшего истребителя Су-75 Checkmate. Это говорит о большом экспортном потенциале самолета, уверены китайские СМИ.

Презентация истребителя на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском стало большим событием, которое лично посетил российский лидер. Журналисты издания Baijiahao пишут, что это связано с большими перспективами самолета на международном рынке. Перевод публикации передает «ПолитРоссия«.

«Цена нового самолета пятого поколения составит 25 – 30 млн долларов. Это дешевле, чем самолеты четвертых поколений в западных странах. Новый истребитель уже заинтересовал большое количество потенциальных иностранных покупателей, могут быть заключены контракты на сумму до 300 млн долларов», — пишут аналитики из КНР.

Журналисты отмечают, что благодаря выдающимся характеристикам легкого тактического истребителя он может вполне успешно конкурировать с американским F-35. Кроме того, Checkmate имеет большие возможности для различных модификаций, что также повысит его конкурентоспособность. Все это может позволить России занять значительную долю на мировом рынке военных самолетов пятого поколения.

Ранее сообщалось, что в Японии сравнили российский истребитель Checkmate и американский F-35. Жителей восхитили возможности новейшего "шахматного" самолета.

Ранее Ростех представил на авиасалоне МАКС-2021 малогабаритную модульную систему радионавигации ММСР, сообщает 360tv.ru.