Сургутские спасатели помогли подопечным Центра помощи бездомным животным

Сургут, 22 июля. Пожарные из Сургута помогли Центру помощи бездомным животным «Переправа», проведя генеральную уборку на территории организации.

Огнеборцы уже не раз выручают центр. В прошлом году они также помогали с уборкой добровольцам, которые трудятся на благо своих подопечных.

«Получается, что это становится доброй традицией», — рассказали в «Переправе».

Дело в том, что на территории центра отсутствует вода и электричество. Спасатели прямо из шлангов помыли каждый вольер от пола и до потолка. Волонтеры поблагодарили их за выделение спецтехники. Машины, которые пришли на помощь «Переправе», в этот день находились в резерве.

Жители Омска ранее спасли потерявшегося в городе енота-полоскуна. Он обрел новый дом в приюте для животных «Друг».