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Сургутские спасатели помогли подопечным Центра помощи бездомным животным

  /   Обновлено: 22 июля 2021 16:05
Общество
Сургутские спасатели помогли подопечным Центра помощи бездомным животным
pereprava.dai-lapy.com  /  Центр помощи бездомным животным «Переправа»

Сургут, 22 июля. Пожарные из Сургута помогли Центру помощи бездомным животным «Переправа», проведя генеральную уборку на территории организации.

Огнеборцы уже не раз выручают центр. В прошлом году они также помогали с уборкой добровольцам, которые трудятся на благо своих подопечных.

«Получается, что это становится доброй традицией», — рассказали в «Переправе».

Дело в том, что на территории центра отсутствует вода и электричество. Спасатели прямо из шлангов помыли каждый вольер от пола и до потолка. Волонтеры поблагодарили их за выделение спецтехники. Машины, которые пришли на помощь «Переправе», в этот день находились в резерве.

Жители Омска ранее спасли потерявшегося в городе енота-полоскуна. Он обрел новый дом в приюте для животных «Друг».

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спасатели пожарные животные помощь хорошие новости россии
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