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Мэр Углегорска ушел в отставку после скандала с журналистами

  /   Обновлено: 22 июля 2021 16:09
Политика
Мэр Углегорска ушел в отставку после скандала с журналистами
vk.com  /  Сергей Дорощук

Углегорск, 22 июля. Мэр города Углегорска в Сахалинской области Сергей Дорощук сложил полномочия после скандала с представителями прессы.

Городская администрация уволила главреда «Углегорских новостей», собирающихся выпустить материал о сходе породы с Солнцевского угольного разреза. Мэрия отключила свет в редакции, которая готовила новости о катастрофе в регионе.

После инцидента губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил Дорощуку уйти в отставку, что градоначальник и сделал.

Ранее стало известно о двух случаях спасения утопающих в Сахалинской области. На помощь людям пришли сотрудники МЧС и отдыхающие на берегу туристы.

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