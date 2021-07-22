Мэр Углегорска ушел в отставку после скандала с журналистами

Углегорск, 22 июля. Мэр города Углегорска в Сахалинской области Сергей Дорощук сложил полномочия после скандала с представителями прессы.

Городская администрация уволила главреда «Углегорских новостей», собирающихся выпустить материал о сходе породы с Солнцевского угольного разреза. Мэрия отключила свет в редакции, которая готовила новости о катастрофе в регионе.

После инцидента губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил Дорощуку уйти в отставку, что градоначальник и сделал.

Ранее стало известно о двух случаях спасения утопающих в Сахалинской области. На помощь людям пришли сотрудники МЧС и отдыхающие на берегу туристы.