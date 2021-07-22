Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 16:28
16:27
Шоу-бизнес
Бывшая жена Стаса Пьехи ответила на гневный пост Лены Миро про избиение ребенка
16:26
Общество
Российский вирусолог сравнил бразильский и британский штаммы коронавируса
16:25
Общество
Посетившие Дагестан туристы призвали путешествовать по России
16:25
Происшествия
Россия выдала Белоруссии бойца ММА Алексея Кудина
16:24
Армия
Роскосмос исследует возможности создания изделий и тканей в космическом пространстве
16:23
Происшествия
Видео последствий жуткого ДТП с тремя фурами под Пермью появилось в Сети
16:21
Общество
Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга повысился на 17%
16:19
Политика
В МИД России осудили попытки покушения на президента Мали
16:18
Общество
Россияне назвали Владимира Высоцкого лучшим советским бардом
16:17
Происшествия
Северо-Западный транспортный прокурор подвел итоги полугодовой работы
Все новости

Подростки «подсели» на угоны машин во Владимирской области
Происшествия
Подростки «подсели» на угоны машин во Владимирской области
pixabay.com  /  TheDigitalWay

Владимир, 22 июля. Следователи возбудили в июле два уголовных дела по факту угона машин в городах Коврове и Кольчугино. В противозаконных деяниях подозреваются несовершеннолетние.

По данным регионального СУ СКР, ночью 7 июля трое юношей вскрыли машину и угнали ее. Спустя 11 дней двое других подростков угнали чужой автомобиль. Неопытные угонщики не справились с управлением. Машина улетела в кювет, фигуранты скрылись с места аварии.

В ходе допросов задержанные подтвердили свою вину в преступлениях.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Подростки «подсели» на угоны машин во Владимирской области
угон подростки ковров Кольчугино
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru