Подростки «подсели» на угоны машин во Владимирской области

Владимир, 22 июля. Следователи возбудили в июле два уголовных дела по факту угона машин в городах Коврове и Кольчугино. В противозаконных деяниях подозреваются несовершеннолетние.

По данным регионального СУ СКР, ночью 7 июля трое юношей вскрыли машину и угнали ее. Спустя 11 дней двое других подростков угнали чужой автомобиль. Неопытные угонщики не справились с управлением. Машина улетела в кювет, фигуранты скрылись с места аварии.

В ходе допросов задержанные подтвердили свою вину в преступлениях.