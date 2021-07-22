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Toyota объявила о старте российских продаж Land Cruiser 300
Экономика
Toyota объявила о старте российских продаж Land Cruiser 300
Prt Scr youtube.com  /  @ NAAVTOTRASSE

Москва, 22 июля. Отечественные дилерские центры Toyota запускают реализацию обновленного внедорожника Land Cruiser 300. Стоимость автомобиля начинается от 5,613 млн рублей.

Обновленный внедорожник укомплектован новым 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 с двумя турбинами, развивающим 415 лошадиных сил. Силовая установка работает совместно с десятиступенчатой ​​автоматической коробкой передач и системой полного привода. В автомобиле изменился дизайн фонарей, крышки багажника и бампера, передает «Тарантас Ньюс»

Toyota Land Cruiser 300 основан на новой архитектуре TNGA, которая постепенно внедряется во все модели японского производителя. На первом этапе запуска транспортное средство доступно в трех комплектациях: «Элеганс» стоимостью от 5,613 млн рублей, «Комфорт+» по цене от 6,861 млн рублей и 70th Anniversary — от 7,665 млн рублей.

Повышение реализации премиальных подержанных автомобилей в возрасте до трех лет зафиксировано на российском рынке. Продажи выросли на 56% относительного прошлого года.

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toyota внедорожник Land Cruiser 300.
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