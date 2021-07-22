Toyota объявила о старте российских продаж Land Cruiser 300

Москва, 22 июля. Отечественные дилерские центры Toyota запускают реализацию обновленного внедорожника Land Cruiser 300. Стоимость автомобиля начинается от 5,613 млн рублей.

Обновленный внедорожник укомплектован новым 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 с двумя турбинами, развивающим 415 лошадиных сил. Силовая установка работает совместно с десятиступенчатой ​​автоматической коробкой передач и системой полного привода. В автомобиле изменился дизайн фонарей, крышки багажника и бампера, передает «Тарантас Ньюс»

Toyota Land Cruiser 300 основан на новой архитектуре TNGA, которая постепенно внедряется во все модели японского производителя. На первом этапе запуска транспортное средство доступно в трех комплектациях: «Элеганс» стоимостью от 5,613 млн рублей, «Комфорт+» по цене от 6,861 млн рублей и 70th Anniversary — от 7,665 млн рублей.

Повышение реализации премиальных подержанных автомобилей в возрасте до трех лет зафиксировано на российском рынке. Продажи выросли на 56% относительного прошлого года.