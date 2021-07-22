Японские астрономы впервые изучили изменения погоды на Венере ночью

Токио, 22 июля. Японские астрономы впервые смогли изучить изменения погоды на Венере в ночное время, использовав для этого инфракрасные изображения с зонда.

Эта планета полностью окутана плотными облаками. Чтобы понять происходящие под ними процессы, ученые из Токийского университета следили за движением облаков днем и ночью.

Как оказалось, ночью ветра на Венере начинают дуть в противоположном направлении. Так, в светлое время суток они направлены к полюсу, а в темное, наоборот, к экватору.

При этом такое резкое изменение, скорее всего, не проходит бесследно. По словам авторов исследования, изменение направления ветра может усиливать супер-вращение планеты.

Ученые из США ранее объяснили происхождение признаков жизни на Венере. Согласно предположениям, фосфин в атмосфере небесного тела может быть признаком вулканической активности.