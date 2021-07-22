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Японские астрономы впервые изучили изменения погоды на Венере ночью
Наука
Японские астрономы впервые изучили изменения погоды на Венере ночью
pixabay.com

Токио, 22 июля. Японские астрономы впервые смогли изучить изменения погоды на Венере в ночное время, использовав для этого инфракрасные изображения с зонда.

Эта планета полностью окутана плотными облаками. Чтобы понять происходящие под ними процессы, ученые из Токийского университета следили за движением облаков днем и ночью.

Как оказалось, ночью ветра на Венере начинают дуть в противоположном направлении. Так, в светлое время суток они направлены к полюсу, а в темное, наоборот, к экватору.

При этом такое резкое изменение, скорее всего, не проходит бесследно. По словам авторов исследования, изменение направления ветра может усиливать супер-вращение планеты.

Ученые из США ранее объяснили происхождение признаков жизни на Венере. Согласно предположениям, фосфин в атмосфере небесного тела может быть признаком вулканической активности.

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