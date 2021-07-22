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Белорусский политолог объяснил, почему Минск не признает Крым
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Политика
Белорусский политолог объяснил, почему Минск не признает Крым
Федеральное агентство новостей  / 

С момента острой фазы политического кризиса в Белоруссии прошел ровно год. Корреспондент ФАН Игорь Петрашевич прибыл в Минск, чтобы узнать, как держит удар западных санкций Республика Беларусь и насколько сильна управляемая Западом оппозиция.

Первое интервью наш корреспондент записал с Николаем Сергеевым — белорусским политологом, представителем Института стран СНГ в Минске, бывшим членом белорусской общественной палаты.

А первой темой, которую решено было обсудить, стал Крым.

— В России часто задаются вопросом, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко не признает Крым в составе России? Это вопрос торга?

— Я считал изначально и считаю сейчас, что и Крым должен быть признан, и Абхазия с Южной Осетией. Это долг союзника. Ранее такая позиция Белоруссии объяснялась неизбежными финансовыми потерями из-за санкций, которые неизбежно последуют как минимум со стороны Украины и Грузии. Но есть такое понятие, как союзнический долг, и на помощь союзнику приходят не потому что это выгодно или невыгодно, а потому что это просто нужно сделать.

Сейчас этот вопрос уже перезрел. С моей точки зрения — сейчас никаких препятствий в виде экономических последствий нет, поскольку санкции уже введены. Но внутри страны есть сеть «глубинной Речи Посполитой», есть определенные чиновники, которые стараются убедить власть, что не следует признавать Крым в составе России, так как это окончательно может разорвать отношения с Западом.

Окончательное решение будет за Лукашенко, но надо понимать, что эти силы и тогда, и сейчас делают все, чтобы этому воспрепятствовать. И я полагаю, что в основе их мотивации лежат не экономические причины, а геополитические и политические.

Кроме того, Крым — это же не только часть Российской Федерации, теперь это и часть Союзного государства, а Александр Лукашенко является председателем Высшего госсовета Союзного государства. И получается как-то странно, что одна часть Союзного государства не признает другую часть.

Белорусский политолог объяснил, почему Минск не признает Крым
president.gov.by  / Пресс-служба президента республики Беларусь

Поэтому затянувшаяся пауза после попытки государственного переворота в Белоруссии и попытка оставить в Конституции Белоруссии понятие нейтралитета говорит о том, что эти силы делают все, чтобы отношения внутри Союзного государства имели какую-то незавершенность. При этом значительная часть белорусского общества, в том числе и экспертного сообщества, выступают за то, чтобы расставить все точки в этом вопросе.

— Можно ли создать какие-либо механизмы внутри СНГ, которые бы препятствовали цветным революциям?

— В СНГ — вряд ли, с моей точки зрения. А в рамках ОДКБ это реально, это уже делается. В СНГ входят государства, которые не входят в ОДКБ или в Евразийский экономический союз, и они еще не определились со своим геополитическим будущим, пытаются играть на разных направлениях. А те, кто входит в ОДКБ и ЕАЭС при всех отклонениях, которые там существуют, — они ориентированы на общесоюзное единство.

И протестные события в Белоруссии запустили этот механизм ОДКБ по защите. Он не был воплощен, потому что белорусские власти сами справились, но ОДКБ продемонстрировала, в первую очередь в лице Российской Федерации, что организация готова защищать общие интересы.

Попытку переворота в Белоруссии на Западе пытались представить в виде восстания возмущенного народа, но было понятно изначально, что под этой вывеской действует четко продуманная стратегия войны непрямых действий или гибридной войны. То есть это была агрессия в какой-то новой форме.

Белорусский политолог объяснил, почему Минск не признает Крым
Новостное агентство «Харьков»  / 

Поэтому опыт Белоруссии будет полезен для всех государств, входящих в ОДКБ. Надеюсь, это приведет к тому, что ОДКБ станет реальным военным союзом, где все члены друг друга поддерживают. Это важный момент. Не только в случаях прямого вторжения, но и в случаях таких гибридных войн. 

Как говорил Александр Лукашенко, нынешние войны начинаются не с бомбардировок и нападений. Они начинаются с мятежей, организованных внутри государства под крайне благовидной вывеской, а бомбардировки и вторжение — это уже завершающая стадия. Поэтому и Белоруссия должна быть готова оказывать помощь другим членам ОДКБ, если понадобится. И члены ОДКБ окажут помощь Белоруссии.

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