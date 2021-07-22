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Группа Coldplay анонсировала осенний релиз нового альбома
Общество
Группа Coldplay анонсировала осенний релиз нового альбома
wikipedia.org  /  Frank Schwichtenberg / CC BY-SA 4.0

Лондон, 22 июля. Британская рок-группа Coldplay представила трейлер нового музыкального альбома под названием Music Of The Spheres. Звезды раскрыли дату релиза в рекламном ролике.

Поклонники группы Coldplay смогут услышать новые треки любимых музыкантов уже с 15 октября. Об осенней премьере Music Of The Spheres стало известно из трейлера. Ролик с названием Overturа был опубликован на Youtube-канале Coldplay.

Альбом включает в себя 12 треков, вдохновленных космической тематикой. Главным синглом пластинки выступила композиция High Power, премьера которой состоялась в мае. Совсем скоро Coldplay готовится к релизу нового трека Coloratura.

Рэпер 50 Cent также запланировал премьеру нового альбома. Пластинка Street King Immortal станет доступна к прослушиванию в сентябре, однако другие подробности грядущего релиза неизвестны.

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