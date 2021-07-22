Военный аналитик Кошкин объяснил трюк американских экспертов с признанием мощи ВС РФ

Москва, 22 июля. Эксперты американской корпорации RAND преследовали конкретные цели, нахваливая возможности российской армии, заявил военный аналитик Андрей Кошкин.

Так он прокомментировал изданию «ПолитРоссия» профинансированный Пентагоном доклад, посвященный российскому вооружению. В США признали, что Россия обладает уникальными военными технологиями, а заодно предложили ввести новые санкции. По мнению специалистов RAND, у Вашингтона есть возможность лишить Россию поставок важных комплектующих западного производства.

Кошкин считает такое предложение абсурдным. Многие страны предпочтут сотрудничать с Россией, зная о ее надежности в качестве экономического партнера.

«Израиль готов с нами взаимодействовать, Китай готов, потому что заинтересован в наших энергоносителях. Страны Азии – это конкурирующий с Западом центр по всем направлениям, в том числе и электронике. Приобрести там нужные комплектующие для нас не составит труда», — заметил эксперт

Трюк американских экспертов с признанием мощи Вооруженных сил РФ Кошкин объяснил попытками между строк критиковать Россию. Так, аналитики RAND настойчиво ищут уязвимые места даже там, где российский оборонно-промышленный комплекс демонстрирует бесспорные успехи.

«Сначала аналитики увлекают читателя, оценивают наши перспективные виды вооружения. «Армата» – это уникальная платформа будущего, и скрывать это было невозможно, поэтому они ее хвалят, но при этом ищут уязвимые места. Хотят показать, что не все так успешно у России, даже в области танкостроения, в которой мы занимаем ведущие позиции», — заключил эксперт.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев назвал оружие, сделавшее ВС РФ самой передовой армией в мире. В частности, он указал на ракеты «Кинжал», испытания которых, по данным сайта 360tv.ru, завершатся к концу года.