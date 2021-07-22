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Политолог Сергеев назвал истинную причину провала госпереворота в Белоруссии

  /   Обновлено: 22 июля 2021 16:03
Политика
Политолог Сергеев назвал истинную причину провала госпереворота в Белоруссии
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Санкт-Петербург, 22 июля. Государственный переворот в Белоруссии не состоялся из-за выступления значительной части общества против заигрывания с Западом, уверен политолог Николай Сергеев.

Эксперт назвал истинную причину провала переворота в республике. Значительная доля граждан не согласилась с заискиваниями перед западными государствами, убежден он. Политолог, представитель Института стран СНГ в Минске, бывший член белорусской общественной палаты Сергеев выступил с заявлением в эфире Медиагруппы «Патриот».

Его попросили назвать истинное отношение белорусов к интеграции с Россией. По мнению эксперта, граждане осознают значение и важность этого процесса для двух государств.

«Подавляющее большинство понимает, что необходима не просто интеграция, а формы единства, цивилизационного единства, и поэтому этот госпереворот не произошел, потому что значительная часть общества выступила против заигрывания с Западом», — пояснил эксперт.

Политолог Сергеев назвал истинную причину провала госпереворота в Белоруссии
mil.ru  / Пресс-служба Минобороны РФ

Белорусы отреклись от протестующих, когда те предложили лишить русский язык статуса государственности и разорвать союз Минска с Москвой, убежден политолог. Сейчас незаконные акции поддерживают «жалкие остатки», резюмировал политолог.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил партнерство с Белоруссией. Он назвал Минск надежным союзником в экономической сфере.

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россия белоруссия интеграция
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