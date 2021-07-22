Политолог Сергеев назвал истинную причину провала госпереворота в Белоруссии

Санкт-Петербург, 22 июля. Государственный переворот в Белоруссии не состоялся из-за выступления значительной части общества против заигрывания с Западом, уверен политолог Николай Сергеев.

Эксперт назвал истинную причину провала переворота в республике. Значительная доля граждан не согласилась с заискиваниями перед западными государствами, убежден он. Политолог, представитель Института стран СНГ в Минске, бывший член белорусской общественной палаты Сергеев выступил с заявлением в эфире Медиагруппы «Патриот».

Его попросили назвать истинное отношение белорусов к интеграции с Россией. По мнению эксперта, граждане осознают значение и важность этого процесса для двух государств.

«Подавляющее большинство понимает, что необходима не просто интеграция, а формы единства, цивилизационного единства, и поэтому этот госпереворот не произошел, потому что значительная часть общества выступила против заигрывания с Западом», — пояснил эксперт.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Белорусы отреклись от протестующих, когда те предложили лишить русский язык статуса государственности и разорвать союз Минска с Москвой, убежден политолог. Сейчас незаконные акции поддерживают «жалкие остатки», резюмировал политолог.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил партнерство с Белоруссией. Он назвал Минск надежным союзником в экономической сфере.