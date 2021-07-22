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Следователи планируют допросить избившую сына Пьехи соседку
Общество
Следователи планируют допросить избившую сына Пьехи соседку
instagram.com  /  wolfieha

Санкт-Петербург, 22 июля. Жена арбитра Владислава Безбородова Ирина готовится к началу следственного процесса по делу о насилии над сыном музыканта Стаса Пьехи. Следственный комитет допросит нападавшую.

Конфликт между певцом Стасом Пьехой и соседкой его экс-супруги принял новый оборот. По данным знакомого с ситуацией источника, Ирина Безбородова, подозреваемая в нападении на сына певца Стаса Пьехи, будет допрошена в рамках уголовного дела. Его возбудили накануне, расследование взяли на контроль в региональном управлении СК, также оно находится на контроле у главы СК России Александра Бастрыкина. Об этом сообщает источник ФАН.

В настоящий момент сын Стаса Пьехи находится под присмотром медиков. Рядом с ним находится мать, модель Наталья Горчакова. Она ухаживает за ребенком, у которого диагностировали сотрясение мозга в результате нападения.

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пьеха безбородова
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