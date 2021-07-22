Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 16:27
16:27
Шоу-бизнес
Бывшая жена Стаса Пьехи ответила на гневный пост Лены Миро про избиение ребенка
16:26
Общество
Российский вирусолог сравнил бразильский и британский штаммы коронавируса
16:25
Общество
Посетившие Дагестан туристы призвали путешествовать по России
16:25
Происшествия
Россия выдала Белоруссии бойца ММА Алексея Кудина
16:24
Армия
Роскосмос исследует возможности создания изделий и тканей в космическом пространстве
16:23
Происшествия
Видео последствий жуткого ДТП с тремя фурами под Пермью появилось в Сети
16:21
Общество
Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга повысился на 17%
16:19
Политика
В МИД России осудили попытки покушения на президента Мали
16:18
Общество
Россияне назвали Владимира Высоцкого лучшим советским бардом
16:17
Происшествия
Северо-Западный транспортный прокурор подвел итоги полугодовой работы
Все новости

Пакистан будет экспортировать аппараты ИВЛ
Весь мир
Пакистан будет экспортировать аппараты ИВЛ
Федеральное агентство новостей  / 

Китай и Пакистан будут совместно выращивать перец чили; Исламабад планирует стать экспортером аппаратов ИВЛ; почти 40% пакистанцев потеряли работу из-за пандемии COVID-19; министр внутренних дел Пакистана отрицает факт похищения дочери афганского посла; около 3 миллиардов пакистанских рупий наличными было обнаружено в здании индийского посольства в Кандагаре. Об этих и других событиях рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Пакистан планирует экспортировать аппараты ИВЛ

Министр информации и телерадиовещания Фавад Чаудхари заявил, что уже в этом году Пакистан планирует начать экспорт аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Он сообщил, что уже четыре компании получили лицензию на производство такого оборудования.

«Благодаря работе, проделанной в министерстве здравоохранения во время пандемии, четвертая компания получила лицензию на производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Я очень надеюсь, что Пакистан начнет экспортировать аппараты ИВЛ в этом году», — написал чиновник в Twitter.

Министр также сообщил, что в городе Фейсалабад создан медицинский центр, а с сентября в стране начнется производство одноразовых шприцев.

Похищение дочери посла Афганистана в Пакистане

Дочь посла Афганистана в Пакистане Наджибуллы Алихиля подверглась нападению и «жестокому обращению» со стороны неизвестных лиц во время поездки на арендованном автомобиле в Исламабаде на прошлой неделе Об этом заявило Министерство иностранных дел Пакистана. 

Министерство иностранных дел Афганистана со своей стороны сообщило, что дочь посла была «похищена и подвергнута пыткам».

Через несколько дней министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид Ахмед сказал, что так называемое похищение дочери посланника не имело целью причинить вред девушке, а оказалось всего лишь тайной попыткой Афганистана и Индии дискредитировать и дестабилизировать Исламабад. Во время пресс-конференции в Равалпинди министр решительно заявил, что в ходе расследования не было найдено никаких доказательств похищения.

Он добавил, что международное сообщество «вынашивает заговоры», чтобы вызвать недопонимание между Пакистаном и Китаем, ссылаясь на инцидент со взрывом автобуса, в котором ехали китайские специалисты.

Назвав эти инциденты частью «гибридной войны» против Исламабада, Рашид отметил, что «предпринимаются усилия, чтобы создать [ложное] впечатление у остального мира о том, что ситуация с безопасностью в Пакистане не очень хорошая».

Инцидент с участием дочери афганского посланника произошел всего за несколько дней до афганской мирной конференции, которая должна была состояться в Пакистане. Исламабад и Кабул взаимно отозвали послов, а конференция была перенесена на неопределенный срок.

Впоследствии министр внутренних дел сообщил, что были получены показания трех пакистанских таксистов, в машинах которых ездила дочь посла. По его словам, девушка солгала, и никакого инцидента с похищением не было.

В отчете медицинского обследования, опубликованном в социальных сетях и позже подтвержденном Пакистанским институтом медицинских наук, где лечилась пострадавшая Силсила Алихиль, говорилось, что она была госпитализирована с отеком и следами веревки на запястьях и лодыжках и небольшой опухолью в задней затылочной области мозга. В документе также указано, что похитители удерживали ее более пяти часов.

Пакистан и США подчеркнули необходимость политического урегулирования в Афганистане

В заявлении по итогам встречи премьер-министра Имрана Хана со специальным посланником США по примирению в Афганистане Залмаем Халилзадом говорится, что Вашингтон и Исламабад признают необходимость срочного политического урегулирования ситуации в южноазиатской республике.

Хан сказал, что эскалация конфликта и нестабильность в Афганистане не отвечают интересам Исламабада, поскольку ведут к серьезным проблемам для Пакистана в сфере безопасности и притоку беженцев. Он добавил, что прочный мир в соседней республике откроет возможности для региональной экономической связи.

Премьер напомнил, что он не раз подчеркивал, что военного решения конфликта в Афганистане не существует, а установление правительства силой не приведет к урегулированию конфликта.

Залмай Халилзад согласился с тем, что продолжающаяся война в Афганистане представляет опасность для всего региона и сдерживает его развитие. Мир же, напротив, обеспечит региональные связи и расширение торговли и развития.

«Мы обязуемся внести свой вклад в воплощение этого видения в реальность: ощутимая и материальная поддержка мирного процесса в Афганистане жизненно важна для его окончательного успеха, равно как и позитивные долгосрочные отношения между Афганистаном и Пакистаном», — заключил он.

Выращивание перца чили в рамках КПЭК расширится более чем на 2000 гектар

Председатель управляющего органа Китайско-Пакистанского экономического коридора (КПЭК) генерал-лейтенант в отставке Асим Салим Баджва сообщил, что площадь культивирования чили в различных регионах страны может быть расширена более чем на 2000 гектар.

В Пакистане созданы идеальные условия для производства этой культуры. Страна уже входит в десятку стран-производителей чили — этому способствуют теплая, влажная погода и хорошо дренированная почва с богатым содержанием органических веществ.

Производство чили в Пакистане с 2015 года было ниже, чем в среднем по миру. Основные ограничения, с которыми сталкиваются фермеры — это отсутствие современной системы орошения, несбалансированное использование удобрений и пестицидов, а также отсутствие профессиональной подготовки. Фермеры до сих пор применяют методы 1970-х, 1960-х или 1980-х годов.

Производителей беспокоят и другие вопросы: в частности, необоснованные комиссионные агентские сборы, колебания цен и отсутствие надлежащих складских помещений. Фермеры не могут получать надлежащую прибыль от реализации продукта из-за искусственных барьеров в каналах сбыта.

В беседе со СМИ Хурум Джавед Макбул, директор по маркетингу пакистанской компании Fatima AG Soultions Limited, отметил, что в настоящее время вся экосистема в Пакистане неэффективна.

«От сбора урожая до перевозки и хранения, продажи… Все эти операции требуют совершенствования», — заявил он.

В июле пилотный проект по выращиванию чили в рамках сотрудничества между пакистанскими фермерами и их китайскими партнерами — CMEC & Sichuan Litong Food Group — начал приносить плоды. Урожайность посадок в его рамках примерно в 3 раза превышает урожайность пакистанских сортов.

Посол Китая в Пакистане Нонг Ронг высоко оценил эту инициативу, заявив, что в рамках проекта будет произведено более 8000 тонн сушеного перца чили.

Через пять лет будет создана пилотная зона Китайско-пакистанского сельскохозяйственного сотрудничества, которая сформирует промышленный пояс из районов вокруг Фейсалабада, Мултана и Лахора.

Затем в течение трех лет в Пакистане будет открыт завод по переработке чили для извлечения пигмента перца. Объем производства на этом предприятии составит 200 миллионов долларов США.

На третьем этапе через 5-10 лет будет создан китайско-пакистанский продовольственный промышленный парк, который поможет Пакистану увеличить экспорт переработанного чили.

Поскольку Китай — ведущая страна в мире по потреблению перца чили и сладкого перца, для сотрудничества между Пакистаном и КНР есть достаточно возможностей. Согласно статистике, опубликованной Главным таможенным управлением Китая, в 2020 году Поднебесная импортировала 49 800 тонн чили на сумму 34,002 миллиона долларов США. Однако в 2020 году Китай не импортировал из Пакистана ни чили, ни продуктов из него.

Пограничный переход между Пакистаном и Афганистаном вновь работает

Ключевой контрольно-пропускной пункт Спин-Болдак между Пакистаном и Афганистаном частично возобновил свою работу через несколько дней после того, как был захвачен боевиками «Талибана»1 (запрещен в РФ).

Захват последовал за неделями столкновений по всему Афганистану, когда повстанцы воспользовались выводом войск США, чтобы начать серию молниеносных наступлений, захватывая район за районом с ошеломляющей скоростью. Помимо Спин-Болдака, «Талибан» захватил жизненно важные пограничные переходы с соседними странами на севере и западе республики.

Переход Спин-Болдак — Чаман — важнейшая точка для экономики южного Афганистана. Страна, не имеющая выхода к морю, зависит от проходящей через Спин-Болдак к порту Карачи торговой артерии. Огромное значение имеет КПП и для нелегальной торговли наркотиками и оружием.

Контроль над пограничным пунктом обеспечит талибам значительную экономическую выгоду, поскольку они смогут собирать налоги с сотен транспортных средств, которые ежедневно проезжают через границу.

Пакистан формирует четырехсторонний форум, посвященный Центральной Азии

На прошлой неделе Пакистан присоединился к Соединенным Штатам, Узбекистану и Афганистану для создания нового четырехстороннего консультативного форума в поддержку мирного процесса в Афганистане.

Решение было принято в ходе встречи Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте с участием министра иностранных дел Шаха Махмуда Куреши, его узбекского и афганского коллег Абдулазиза Камилова и Мухаммада Ханифа Атмара, а также специального посланника США по примирению в Афганистане Залмая Халилзада.

Из-за пандемии COVID-19 37% пакистанцев потеряли работу

Министр планирования и развития Пакистана Асад Умар заявил, что около трети жителей страны потеряли работу из-за пандемии COVID-19.

Цифры были обнародованы министерством во время «часа вопросов» в Сенате. Министерство сообщило, что 49% (27,31 миллиона) пакистанцев, принадлежащих к рабочему классу, пострадали из-за пандемии коронавируса. Из них 37% потеряли работу и не смогли найти замену. Самый высокий уровень безработицы из-за пандемии был зарегистрирован в регионе Хайбер-Пахтунхва, где около 55% рабочих потеряли работу или их доходы сократились.

Эксперты, наблюдающие за глобальными тенденциями в сфере труда, считают, что некоторые потерянные рабочие места могут никогда не вернуться, поскольку ряд секторов будет постоянно сокращаться. Падение доходов и рост безработицы будут способствовать снижению уровня грамотности среди младших членов пострадавших семей, поскольку родители не смогут оплачивать их школьное образование. А это, в свою очередь, приведет к формированию среды, особенно уязвимой для террористической и религиозной радикализации.

В Афганистане обнаружено огромное количество наличных денег в пакистанской валюте

Почти три миллиарда пакистанских рупий были найдены в кабинете афганского полковника службы национальной безопасности, расположенном в здании индийского консульства в Кандагаре. Консульство было экстренно эвакуировано Индией в связи с наступлением войск «Талибана».

Исламабад назвал находку подтверждением того, что индийские консульства использовались для организации и финансирования террористической деятельности в Пакистане. Министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши заявил, что в ведении индийской разведки находятся 66 тренировочных лагерей террористов.

Предполагается, что деньги использовались для финансирования действующих в Пакистане террористических организаций, таких как, к примеру, «Техрик-е Талибан Пакистан» (запрещена в РФ).

Пакистан через досье, переданное международным организациям, предоставил доказательства того, что индийские консульства были основным источником финансирования и покровительства террористов, имеющих доказанную связь с афганскими разведками.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Пакистан будет экспортировать аппараты ИВЛ
пакистан дайджест индия сегодня
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru