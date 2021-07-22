Пакистан будет экспортировать аппараты ИВЛ

Китай и Пакистан будут совместно выращивать перец чили; Исламабад планирует стать экспортером аппаратов ИВЛ; почти 40% пакистанцев потеряли работу из-за пандемии COVID-19; министр внутренних дел Пакистана отрицает факт похищения дочери афганского посла; около 3 миллиардов пакистанских рупий наличными было обнаружено в здании индийского посольства в Кандагаре. Об этих и других событиях рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Пакистан планирует экспортировать аппараты ИВЛ

Министр информации и телерадиовещания Фавад Чаудхари заявил, что уже в этом году Пакистан планирует начать экспорт аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Он сообщил, что уже четыре компании получили лицензию на производство такого оборудования.

«Благодаря работе, проделанной в министерстве здравоохранения во время пандемии, четвертая компания получила лицензию на производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Я очень надеюсь, что Пакистан начнет экспортировать аппараты ИВЛ в этом году», — написал чиновник в Twitter.

"Due to the work achieved at the health ministry during #Covid, a fourth company has received the license to produce ventilators," Fawad said. "I'm strongly hopeful that #Pakistan will begin exporting ventilators this year," he added. #theCivileyes #chaudhryfawad pic.twitter.com/Fpw17bW5lx — TheCivilEyes (@TheCivilEyes) July 20, 2021

Министр также сообщил, что в городе Фейсалабад создан медицинский центр, а с сентября в стране начнется производство одноразовых шприцев.

Похищение дочери посла Афганистана в Пакистане

Дочь посла Афганистана в Пакистане Наджибуллы Алихиля подверглась нападению и «жестокому обращению» со стороны неизвестных лиц во время поездки на арендованном автомобиле в Исламабаде на прошлой неделе Об этом заявило Министерство иностранных дел Пакистана.

Министерство иностранных дел Афганистана со своей стороны сообщило, что дочь посла была «похищена и подвергнута пыткам».

Через несколько дней министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид Ахмед сказал, что так называемое похищение дочери посланника не имело целью причинить вред девушке, а оказалось всего лишь тайной попыткой Афганистана и Индии дискредитировать и дестабилизировать Исламабад. Во время пресс-конференции в Равалпинди министр решительно заявил, что в ходе расследования не было найдено никаких доказательств похищения.

Он добавил, что международное сообщество «вынашивает заговоры», чтобы вызвать недопонимание между Пакистаном и Китаем, ссылаясь на инцидент со взрывом автобуса, в котором ехали китайские специалисты.

Назвав эти инциденты частью «гибридной войны» против Исламабада, Рашид отметил, что «предпринимаются усилия, чтобы создать [ложное] впечатление у остального мира о том, что ситуация с безопасностью в Пакистане не очень хорошая».

Инцидент с участием дочери афганского посланника произошел всего за несколько дней до афганской мирной конференции, которая должна была состояться в Пакистане. Исламабад и Кабул взаимно отозвали послов, а конференция была перенесена на неопределенный срок.

Afghan envoy's daughter's abduction case to be solved in 72 hours: Pakistan Minister https://t.co/50VRVeQ6Qi — Republic (@republic) July 18, 2021

Впоследствии министр внутренних дел сообщил, что были получены показания трех пакистанских таксистов, в машинах которых ездила дочь посла. По его словам, девушка солгала, и никакого инцидента с похищением не было.

#Afghanistan has reiterated its deep concern over Pakistan interior minister Sheikh Rashid Ahmed’s claims that there is no evidence the #Afghan envoy’s daughter was abducted



(@Rezhasan reports) https://t.co/CCZqih1TeJ — Hindustan Times (@htTweets) July 22, 2021

В отчете медицинского обследования, опубликованном в социальных сетях и позже подтвержденном Пакистанским институтом медицинских наук, где лечилась пострадавшая Силсила Алихиль, говорилось, что она была госпитализирована с отеком и следами веревки на запястьях и лодыжках и небольшой опухолью в задней затылочной области мозга. В документе также указано, что похитители удерживали ее более пяти часов.

Пакистан и США подчеркнули необходимость политического урегулирования в Афганистане

В заявлении по итогам встречи премьер-министра Имрана Хана со специальным посланником США по примирению в Афганистане Залмаем Халилзадом говорится, что Вашингтон и Исламабад признают необходимость срочного политического урегулирования ситуации в южноазиатской республике.

Хан сказал, что эскалация конфликта и нестабильность в Афганистане не отвечают интересам Исламабада, поскольку ведут к серьезным проблемам для Пакистана в сфере безопасности и притоку беженцев. Он добавил, что прочный мир в соседней республике откроет возможности для региональной экономической связи.

US special representative for Afghan reconciliation Zalmay Khalilzad emphasized the urgency of a comprehensive political settlement in Afghanistan, one that leads to a sustainable peace and preserves the country’s security, sovereignty, and territorial integrity.#VoiceOfNations pic.twitter.com/FuIogigvKW — SYED MOHAMMAD KAKAR (@SYEDMOH53661283) July 20, 2021

Премьер напомнил, что он не раз подчеркивал, что военного решения конфликта в Афганистане не существует, а установление правительства силой не приведет к урегулированию конфликта.

Залмай Халилзад согласился с тем, что продолжающаяся война в Афганистане представляет опасность для всего региона и сдерживает его развитие. Мир же, напротив, обеспечит региональные связи и расширение торговли и развития.

«Мы обязуемся внести свой вклад в воплощение этого видения в реальность: ощутимая и материальная поддержка мирного процесса в Афганистане жизненно важна для его окончательного успеха, равно как и позитивные долгосрочные отношения между Афганистаном и Пакистаном», — заключил он.

US Special Representative on Afghan Reconciliation Ambassador Zalmay Khalilzad had meetings with Pakistani leadership yesterday. We had constructive discussion on collaborative efforts to expedite progress on inclusive political settlement @PakinAfg ⁦⁦@US4AfghanPeace⁩ pic.twitter.com/SofefPzOiK — Mansoor Ahmad Khan (@ambmansoorkhan) July 20, 2021

Выращивание перца чили в рамках КПЭК расширится более чем на 2000 гектар

Председатель управляющего органа Китайско-Пакистанского экономического коридора (КПЭК) генерал-лейтенант в отставке Асим Салим Баджва сообщил, что площадь культивирования чили в различных регионах страны может быть расширена более чем на 2000 гектар.

В Пакистане созданы идеальные условия для производства этой культуры. Страна уже входит в десятку стран-производителей чили — этому способствуют теплая, влажная погода и хорошо дренированная почва с богатым содержанием органических веществ.

Chilli farming under CPEC to expand over 5000 acres in Pakistanhttps://t.co/bN7o0A0TWI — Daily Times (@dailytimespak) July 18, 2021

Производство чили в Пакистане с 2015 года было ниже, чем в среднем по миру. Основные ограничения, с которыми сталкиваются фермеры — это отсутствие современной системы орошения, несбалансированное использование удобрений и пестицидов, а также отсутствие профессиональной подготовки. Фермеры до сих пор применяют методы 1970-х, 1960-х или 1980-х годов.

Производителей беспокоят и другие вопросы: в частности, необоснованные комиссионные агентские сборы, колебания цен и отсутствие надлежащих складских помещений. Фермеры не могут получать надлежащую прибыль от реализации продукта из-за искусственных барьеров в каналах сбыта.

В беседе со СМИ Хурум Джавед Макбул, директор по маркетингу пакистанской компании Fatima AG Soultions Limited, отметил, что в настоящее время вся экосистема в Пакистане неэффективна.

«От сбора урожая до перевозки и хранения, продажи… Все эти операции требуют совершенствования», — заявил он.

В июле пилотный проект по выращиванию чили в рамках сотрудничества между пакистанскими фермерами и их китайскими партнерами — CMEC & Sichuan Litong Food Group — начал приносить плоды. Урожайность посадок в его рамках примерно в 3 раза превышает урожайность пакистанских сортов.

Pilot project Chilli Farm-100 acres completed. Next phase-3000 acres.Pak-China Condiment alliance formed.Chinese partners; CMEC & Sichuan Litong Food Group. Enhancing yield,seed quality,Skill development farm labour, processing,its export part of the project #CPECMakingProgress pic.twitter.com/euSZb9k2YO — Asim Saleem Bajwa (@AsimSBajwa) June 20, 2021

Посол Китая в Пакистане Нонг Ронг высоко оценил эту инициативу, заявив, что в рамках проекта будет произведено более 8000 тонн сушеного перца чили.

Через пять лет будет создана пилотная зона Китайско-пакистанского сельскохозяйственного сотрудничества, которая сформирует промышленный пояс из районов вокруг Фейсалабада, Мултана и Лахора.

Затем в течение трех лет в Пакистане будет открыт завод по переработке чили для извлечения пигмента перца. Объем производства на этом предприятии составит 200 миллионов долларов США.

На третьем этапе через 5-10 лет будет создан китайско-пакистанский продовольственный промышленный парк, который поможет Пакистану увеличить экспорт переработанного чили.

Поскольку Китай — ведущая страна в мире по потреблению перца чили и сладкого перца, для сотрудничества между Пакистаном и КНР есть достаточно возможностей. Согласно статистике, опубликованной Главным таможенным управлением Китая, в 2020 году Поднебесная импортировала 49 800 тонн чили на сумму 34,002 миллиона долларов США. Однако в 2020 году Китай не импортировал из Пакистана ни чили, ни продуктов из него.

Пограничный переход между Пакистаном и Афганистаном вновь работает

Ключевой контрольно-пропускной пункт Спин-Болдак между Пакистаном и Афганистаном частично возобновил свою работу через несколько дней после того, как был захвачен боевиками «Талибана»1 (запрещен в РФ).

Захват последовал за неделями столкновений по всему Афганистану, когда повстанцы воспользовались выводом войск США, чтобы начать серию молниеносных наступлений, захватывая район за районом с ошеломляющей скоростью. Помимо Спин-Болдака, «Талибан» захватил жизненно важные пограничные переходы с соседними странами на севере и западе республики.

Amid rapid gains across Afghanistan, Taliban consider capturing of Spin Boldak district of Kandahar as most strategic objectives so far. Taliban organise flag hoisting ceremony at Chaman-Spin Boldak border crossing which will remain open for 2-days & will be close during Eid. pic.twitter.com/HvSLVUapYD — Saleem Mehsud (@SaleemMehsud) July 18, 2021

Переход Спин-Болдак — Чаман — важнейшая точка для экономики южного Афганистана. Страна, не имеющая выхода к морю, зависит от проходящей через Спин-Болдак к порту Карачи торговой артерии. Огромное значение имеет КПП и для нелегальной торговли наркотиками и оружием.

Контроль над пограничным пунктом обеспечит талибам значительную экономическую выгоду, поскольку они смогут собирать налоги с сотен транспортных средств, которые ежедневно проезжают через границу.

Пакистан формирует четырехсторонний форум, посвященный Центральной Азии

На прошлой неделе Пакистан присоединился к Соединенным Штатам, Узбекистану и Афганистану для создания нового четырехстороннего консультативного форума в поддержку мирного процесса в Афганистане.

Решение было принято в ходе встречи Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте с участием министра иностранных дел Шаха Махмуда Куреши, его узбекского и афганского коллег Абдулазиза Камилова и Мухаммада Ханифа Атмара, а также специального посланника США по примирению в Афганистане Залмая Халилзада.

US, Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan agreed to create a new quadripartite consultation forum to support the peace process in Afghanistan https://t.co/N1w0hNiXWi pic.twitter.com/UdXdF1qhVO — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) July 16, 2021

Из-за пандемии COVID-19 37% пакистанцев потеряли работу

Министр планирования и развития Пакистана Асад Умар заявил, что около трети жителей страны потеряли работу из-за пандемии COVID-19.

Цифры были обнародованы министерством во время «часа вопросов» в Сенате. Министерство сообщило, что 49% (27,31 миллиона) пакистанцев, принадлежащих к рабочему классу, пострадали из-за пандемии коронавируса. Из них 37% потеряли работу и не смогли найти замену. Самый высокий уровень безработицы из-за пандемии был зарегистрирован в регионе Хайбер-Пахтунхва, где около 55% рабочих потеряли работу или их доходы сократились.

37% Pakistanis lost their jobs due to COVID-19, Senate informed#ARYNews https://t.co/AwpbmzBGPM — ARY News (@ARYNEWSOFFICIAL) July 16, 2021

Эксперты, наблюдающие за глобальными тенденциями в сфере труда, считают, что некоторые потерянные рабочие места могут никогда не вернуться, поскольку ряд секторов будет постоянно сокращаться. Падение доходов и рост безработицы будут способствовать снижению уровня грамотности среди младших членов пострадавших семей, поскольку родители не смогут оплачивать их школьное образование. А это, в свою очередь, приведет к формированию среды, особенно уязвимой для террористической и религиозной радикализации.

В Афганистане обнаружено огромное количество наличных денег в пакистанской валюте

Почти три миллиарда пакистанских рупий были найдены в кабинете афганского полковника службы национальной безопасности, расположенном в здании индийского консульства в Кандагаре. Консульство было экстренно эвакуировано Индией в связи с наступлением войск «Талибана».

Исламабад назвал находку подтверждением того, что индийские консульства использовались для организации и финансирования террористической деятельности в Пакистане. Министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши заявил, что в ведении индийской разведки находятся 66 тренировочных лагерей террористов.

Предполагается, что деньги использовались для финансирования действующих в Пакистане террористических организаций, таких как, к примеру, «Техрик-е Талибан Пакистан» (запрещена в РФ).

The discovery of Pakistani currency in Afghanistan confirm use for subversive activities, the discovery has exposed the involvement of Indian Consulates in funnelling and funding terrorist activities deep inside Pakistan.#VoiceOfNations pic.twitter.com/9hRkcYmMpA — Voice of Nations (@VoiceOfNations7) July 16, 2021

Пакистан через досье, переданное международным организациям, предоставил доказательства того, что индийские консульства были основным источником финансирования и покровительства террористов, имеющих доказанную связь с афганскими разведками.

1 Организация запрещена на территории РФ.