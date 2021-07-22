Захарова не нашла в сделке США и ФРГ препятствий для завершения «СП-2»

Москва, 22 июля. Соглашение Вашингтона и Берлина не помешает завершению трубопровода «Северный поток — 2», уверена официальный представитель МИД Мария Захарова.

Договоренности США и Германии не будут препятствием для выхода проекта на финишную прямую, убеждена дипломат. Москва никогда не использовала тему транспортировки голубого топлива в качестве оружия, подчеркнула официальный представитель МИД.

Ранее соглашение между Берлином и Вашингтоном прокомментировала канцлер ФРГ Ангела Меркель. По мнению политика, сделка не является подарком для третьей стороны.