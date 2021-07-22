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Стало известно, как в Марий Эл попали боеприпасы времен Великой Отечественной войны

  /   Обновлено: 22 июля 2021 15:47
Армия
Стало известно, как в Марий Эл попали боеприпасы времен Великой Отечественной войны
vk.com  /  МЧС Новгородская область

Йошкар-Ола, 22 июля. Житель поселка Суслонгер обнаружил во дворе собственного дома боеприпасы времен Великой Отечественной войны, хотя боевые действия здесь не велись.

Как сообщает издание «Медиапоток», снаряды были обнаружены 14 июля. Прибывшие к месту находки сотрудники Росгвардии подтвердили, что боеприпасы действительно относятся к военным годам. Во дворе частного дома были обнаружены 13 мин, корпус от ручной гранаты РГ-42, гильзы и два диска от ручного пулемета Дегтярева.

Хотя военные действия и не велись на территории Республики Марий Эл, тыловая подготовка проходила весьма активно. Из-за тяжелой обстановки на фронте в первые годы войны массово создавались военно-учебные лагеря. Один из них появился в Суслонгере, который тогда обозначался на картах как обычная станция на железной дороге.

Ранее сообщалось, что на территории действующего завода в Санкт-Петербурге был найден снаряд времен Великой Отечественной войны.

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