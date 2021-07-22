Захарова назвала крайней мерой жалобу России в ЕСПЧ против Украины

Москва, 22 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Москвы подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на Украину.

По мнению дипломата, такое решение стало крайней мерой, потому что «всякому терпению приходит конец». Об этом она сообщила на брифинге с журналистами.

«С одной стороны, это мотивировано уважительным отношением нашей страны к международным инстанциям, с другой — стремлением к поискам иных, мирных средств разрешения споров вне зала суда», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России направила первую в истории страны официальную жалобу на Украину в ЕСПЧ. В документе содержится девять основных претензий.