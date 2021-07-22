В Минэнерго прокомментировали рост биржевых цен на бензин

Москва, 22 июля. Представители Министерства энергетики РФ оценили перспективы повышения стоимости топлива на АЗС.

Повышение котировок бензина на бирже не должно существенно повлиять на розничные цены на бензиновое топливо, считают в Минэнерго России.

При этом в министерств добавили, что в случае сохранения достигнутых ценовых показателей, следующая неделя станет временем блокировки экспорта топлива на внешние рынки.

Помимо этого, в качестве инструментов регулирования могут быть использованы дополнительные договоренности с игроками рынка, а также повышение биржевых нормативов до уровня в 15%.