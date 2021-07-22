У ворот Кандагара: почему «Талибану» необходимо захватить город в ближайшее время

Из Афганистана поступают сообщения, указывающие на подготовку штурма Кандагара движением «Талибан»1 (запрещено в России). В настоящий момент южнее и западнее города собираются крупные силы талибов, в том числе и «красные отряды» — своего рода спецназ данной группировки. По всей видимости, предполагаемое наступление может начаться после завершения праздника Курбан-байрам, то есть всего через несколько дней.

Перспективы возможной битвы за Кандагар и значимость города в контексте продолжающегося военного противостояния международная редакция ФАН обсудила с экспертом Центра изучения современного Афганистана Никитой Мендковичем.

В ожидании штурма

На днях талибы овладели КПП Спин-Болдак на границе с пакистанской провинцией Вазиристан. По неподтвержденной официально информации, этот переход уже был использован разведкой Пакистана для транспортировки группы террористов-смертников под Кандагар. Также через него предположительно осуществляется снабжение «Талибана».

Федеральное агентство новостей /

Афганская армия, в свою очередь, реагирует на концентрацию талибов в окрестностях города и готовится к обороне. Вооруженные силы владеют кандагарским аэродромом, на котором расположена военная авиация. Учитывая малое расстояние между ним и потенциальными полями битвы, армия может рассчитывать на постоянную поддержку с воздуха, так как время подлета становится минимальным.

Естественный ход вещей

По мнению Никиты Мендковича, талибы действительно предпримут попытку захвата Кандагара, так как на фоне их недавних военных успехов данный шаг представляется весьма предсказуемым.

«Это максимально логичный шаг с военной точки зрения. За последние два-два с половиной месяца они (талибы — прим. ред.) добились ошеломляющих успехов, захватили большие территории. Вполне логично, что сейчас им нужно развивать наступление, в том числе для захвата крупных городов, чтобы иметь шансы на окончательную победу в войне в течение кампании этого года», — сообщил Мендкович.

Эксперт констатировал, что «Талибан» стремится развить наступление и занять новые позиции до конца сентября — окончания теплого сезона. Ввиду этого текущая передышка, завершающаяся с праздником Курбан-байрам, используется движением для накопления сил перед броском.

«Они взяли какую-то паузу чтобы вооружиться, отмобилизовать население новых подконтрольных территорий, провести минимальную подготовку новобранцев и затем возобновить бои. С этой точки зрения конец празднования [Курбан-байрама] — логичная дата», — отметил собеседник.

Стоит отметить, что талибы уже пытались взять город с ходу 9 июля. Им удалось овладеть двумя КПП на въезде, но их дальнейшее продвижение захлебнулось. Понеся потери, радикалы были вынуждены покинуть окраины и приступить к подготовке основательного наступления. Данный случай продемонстрировал, что гарнизон Кандагара не намерен сдавать город и победа талибов отнюдь не гарантирована. Ввиду этого они стягивают дополнительные людские и технические резервы для повышения собственных шансов на успех.

«Я бы сказал, что шансы [правительственной армии] потерять или удержать Кандагар — 60% на 40%. С одной стороны, ранее у талибов не получилось захватить город с ходу, с другой — у них было время, чтобы сосредоточить живую силу для атаки и, что немаловажно — захваченные у афганской армии и на брошенных складах НАТО артиллерийские средства. То есть минометы, безоткатное оружие… Кадры, способные использовать данное вооружение, у них в принципе есть, как и шансы провести успешный штурм Кандагара», — сообщил Мендкович.

Значение Кандагара и роль Пакистана

По мнению эксперта, захваченный талибами Спин-Болдак, который многие считают одним из ключевых пунктов поставок человеческих ресурсов и вооружения боевикам, полезен в контексте операции по захвату города. Однако в общей картине он не играет значимой роли, так как Пакистан предположительно поддерживает «Талибан» по многим логистическим артериям.

«Контрабандные поставки оружия и добровольцев из террористических организаций происходили с территории Пакистана и до захвата этого рубежа. Здесь вопрос, скорее, в удобстве логистики. То есть [через этот КПП] можно перевозить больше и быстрее. В условиях подготовки боев за Кандагар это может быть немаловажно», — объяснил собеседник.

Les drapeaux des talibans et du Pakistan flottent côte à côte au poste frontière de Spin Boldak à Kandahar https://t.co/IQrrAH66zB @IFazilaBaloch pic.twitter.com/xNXbhl0t5R — L'important (@Limportant_fr) July 21, 2021

Для талибов данный город имеет прежде всего идеологическое значение, ведь в 1990-е годы именно здесь сформировалось радикальное движение. Также в случае успеха «Талибана» Кандагар станет первым областным центром, поставленным организацией под контроль за последнее время.

«Кроме того, в силу своего расположения это важный логистический узел на юго-западе страны. В случае его захвата последует определенный эффект домино: скорее всего, падут еще несколько районных и, быть может, областных центров. То есть [перед талибами] открывается перспектива создания полной зоны контроля на юго-западе страны, откуда можно будет продвигаться к центру. Не скажу, что с его падением закончится война, но боевикам было бы выгодно его захватить», — заключил Мендкович.

Сейчас Кандагар фактически находится в окружении и с внешним миром он связан лишь «воздушными коридорами». ВВС Афганистана используют затишье для нанесения ударов по местам концентрации боевиков. Также поступают сообщения об активизации американской авиации: за последние трое суток были нанесены бомбовые удары по талибам сразу в нескольких провинциях Афганистана. В результате живая сила радикалов понесла потери, а их транспорт, военная техника и артиллерийские батареи подверглись уничтожению.

#AAF targeted #Taliban’s hideouts in Panjwae district of #Kandahar province today. 14 terrorists were killed and 6 other were wounded as a result of the strike. pic.twitter.com/fo23mRzcBl — Fawad Aman (@FawadAman2) July 21, 2021

«Талибан» продолжает наступление во многих провинциях Афганистана с мая, когда стало известно о выводе контингента НАТО из республики. Официальная дата окончания данного процесса назначена на 11 сентября, однако судя по его темпам последний иностранный солдат покинет Афганистан уже в августе.

Местные вооруженные силы, выстроенные при помощи США, во многом опирались и продолжают опираться на иностранную поддержку, из-за чего в первые недели наступления талибы имели головокружительный успех: армейские подразделения оставляли стратегически важные пункты, сдавались в плен и отступали на территорию соседних государств. Однако через некоторое время стали поступать сообщения об успешных оборонительных операциях афганской армии, ликвидации значимых командиров боевиков и о контр-наступлениях. Это, в свою очередь, обуславливает затягивание противостояния.

Тем не менее на днях «Талибан» заявил о контроле 90% государственной границы. В тоже время около половины районов страны полностью захвачены радикальным движением.

1 Организация запрещена на территории РФ.