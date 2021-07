У ворот Кандагара: почему «Талибану» необходимо захватить город в ближайшее время

Из Афганистана поступают сообщения, указывающие на подготовку штурма Кандагара движением «Талибан»1 (запрещено в России). В настоящий момент южнее и западнее города собираются крупные силы талибов, в том числе и «красные отряды» — своего рода спецназ данной группировки. По всей видимости, предполагаемое наступление может начаться после завершения праздника Курбан-байрам, то есть всего через несколько дней.

Перспективы возможной битвы за Кандагар и значимость города в контексте продолжающегося военного противостояния международная редакция ФАН обсудила с экспертом Центра изучения современного Афганистана Никитой Мендковичем.

На днях талибы овладели КПП Спин-Болдак на границе с пакистанской провинцией Вазиристан. По неподтвержденной официально информации, этот переход уже был использован разведкой Пакистана для транспортировки группы террористов-смертников под Кандагар. Также через него предположительно осуществляется снабжение «Талибана».

Афганская армия, в свою очередь, реагирует на концентрацию талибов в окрестностях города и готовится к обороне. Вооруженные силы владеют кандагарским аэродромом, на котором расположена военная авиация. Учитывая малое расстояние между ним и потенциальными полями битвы, армия может рассчитывать на постоянную поддержку с воздуха, так как время подлета становится минимальным.

По мнению Никиты Мендковича, талибы действительно предпримут попытку захвата Кандагара, так как на фоне их недавних военных успехов данный шаг представляется весьма предсказуемым.

Эксперт констатировал, что «Талибан» стремится развить наступление и занять новые позиции до конца сентября — окончания теплого сезона. Ввиду этого текущая передышка, завершающаяся с праздником Курбан-байрам, используется движением для накопления сил перед броском.

Стоит отметить, что талибы уже пытались взять город с ходу 9 июля. Им удалось овладеть двумя КПП на въезде, но их дальнейшее продвижение захлебнулось. Понеся потери, радикалы были вынуждены покинуть окраины и приступить к подготовке основательного наступления. Данный случай продемонстрировал, что гарнизон Кандагара не намерен сдавать город и победа талибов отнюдь не гарантирована. Ввиду этого они стягивают дополнительные людские и технические резервы для повышения собственных шансов на успех.

По мнению эксперта, захваченный талибами Спин-Болдак, который многие считают одним из ключевых пунктов поставок человеческих ресурсов и вооружения боевикам, полезен в контексте операции по захвату города. Однако в общей картине он не играет значимой роли, так как Пакистан предположительно поддерживает «Талибан» по многим логистическим артериям.

Для талибов данный город имеет прежде всего идеологическое значение, ведь в 1990-е годы именно здесь сформировалось радикальное движение. Также в случае успеха «Талибана» Кандагар станет первым областным центром, поставленным организацией под контроль за последнее время.

Сейчас Кандагар фактически находится в окружении и с внешним миром он связан лишь «воздушными коридорами». ВВС Афганистана используют затишье для нанесения ударов по местам концентрации боевиков. Также поступают сообщения об активизации американской авиации: за последние трое суток были нанесены бомбовые удары по талибам сразу в нескольких провинциях Афганистана. В результате живая сила радикалов понесла потери, а их транспорт, военная техника и артиллерийские батареи подверглись уничтожению.

#AAF targeted #Taliban’s hideouts in Panjwae district of #Kandahar province today. 14 terrorists were killed and 6 other were wounded as a result of the strike. pic.twitter.com/fo23mRzcBl