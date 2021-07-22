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Планы по электрификации автомобилей озвучили в Mercedes-Benz

  /   Обновлено: 22 июля 2021 15:51
Экономика
Планы по электрификации автомобилей озвучили в Mercedes-Benz
mercedes-benz.com  /  АО «Мерседес-Бенц»

Берлин, 22 июля. Корпорация Mercedes-Benz планирует полностью перейти на производство электрических транспортных средств с 2025 года. Информацией поделились представители немецкой компании.

Согласно представленной информации, новые модели немецкой компании укомплектуют полностью электрической силовой установкой. Для глобального производства аккумуляторов планируется установить восемь новых предприятий по выпуску стандартизированных батарей, передает «Коммерсантъ».

Организация намерена создать всемирную сеть станций Plug & Charge для зарядки собственных транспортных средств. По словам представителей корпорации, для ускорения перехода к электромобильности огромное внимание уделяется исследованиям и разработкам.

Электрокары приобрели огромную популярность на европейском рынке, однако подобный тренд обошел стороной российский автопром. В результате отечественный производитель планирует выпустить бюджетную версию машин на водородном топливе.

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