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Спецпосланником США по Гаити стал дипломат Дэниэл Фут

  /   Обновлено: 22 июля 2021 15:44
Политика
Спецпосланником США по Гаити стал дипломат Дэниэл Фут
pixabay.com

Вашингтон, 22 июля. Дипломат Дэниэл Фут назначен на пост спецпосланника США по Гаити.

В новой должности Фут должен содействовать установлению мира и стабильности в стране. Ранее Дэниэл Фут уже работал в Гаити на посту замглавы посольства США. Кроме того, дипломат занимался в Ираке курированием восстановления объектов в Майсане и Эрбиле, также работал в Афганистане, где сотрудничал с правоохранительными органами, и в Колумбии, где отвечал за борьбу с наркотрафиком.

Ранее беспорядки потрясли город Кап-Аитьен на севере Гаити из-за убийства президента страны Жовенеля Моиза, которого похоронят 23 июля. Об этом сообщает агентство Reuters.

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