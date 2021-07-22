Спецпосланником США по Гаити стал дипломат Дэниэл Фут

Вашингтон, 22 июля. Дипломат Дэниэл Фут назначен на пост спецпосланника США по Гаити.

В новой должности Фут должен содействовать установлению мира и стабильности в стране. Ранее Дэниэл Фут уже работал в Гаити на посту замглавы посольства США. Кроме того, дипломат занимался в Ираке курированием восстановления объектов в Майсане и Эрбиле, также работал в Афганистане, где сотрудничал с правоохранительными органами, и в Колумбии, где отвечал за борьбу с наркотрафиком.

Ранее беспорядки потрясли город Кап-Аитьен на севере Гаити из-за убийства президента страны Жовенеля Моиза, которого похоронят 23 июля. Об этом сообщает агентство Reuters.