Женщина с собакой спасла школьницу от изнасилования в Омске

Омская область, 22 июля. Крик детей и женщина с собакой спасли школьницу от изнасилования в Омске восемь лет назад. Как стало известно ФАН, лай питомца и громкий голос его владелицы заставили подозреваемого скрыться с места преступления.

В августе 2013 года к местным стражам порядка обратилась 16-летняя школьница. Она сообщила блюстителям закона о том, что ее попытался изнасиловать незнакомый мужчина. Он напал на нее в гаражном кооперативе «Омск-47», а избежать насильственного полового акта ей помогли две девочки, пес и его хозяйка.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия был тщательно проведен осмотр места происшествия. На одежде девушки были обнаружены и изъяты биологические следы, проведен ряд судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая. По ее результатам был установлен генетический профиль преступника. В результате сравнения объектов по федеральной базе данных геномной информации была установлена личность подозреваемого», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

Следователи выяснили, что потерпевшая в тот день вышла на автобусной остановке, рядом с гаражами.

«Ее путь домой пролегал через скопление ангаров, в которых владельцы хранили свои личные автомобили. В это время 35-летний ранее судимый мужчина искал жертву для своих сексуальных утех. Он стал тайком преследовать девочку, затем напал на пострадавшую и затащил ее между гаражами», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

В этом месте добропорядочные граждане возводили погреба. Они выделялись на местности как маленькие сопки. Между двумя возвышенностями злодей и решил надругаться над школьницей.

«Однако обвиняемый не учел того, что его жертва окажет сопротивление. Когда мужчина уже практически ее раздел и пытался совершить половой акт, девушка укусила его за нос и стала кричать с просьбой о помощи. Это услышали две несовершеннолетние девочки, которые прогуливались неподалеку. Они побежали за взрослыми и встретили женщину с собакой. Дети рассказали, что неподалеку слышны призывы о помощи», — дополнил источник.

Хозяйка пса оказалась не из робкого десятка. Она приняла решение сразу пойти к месту происшествия, не дожидаясь представителей правоохранительных органов.

«Местная жительница пустила перед собой четвероногого друга. Он с лаем набросился на подозреваемого», — пояснил источник.

Насильник испугался собаки, возгласов ее хозяйки и сбежал с места преступления. Его долго не могли вычислить. Мужчина, ранее судимый семь раз, в том числе и за изнасилование, был очень удивлен, когда к нему пришли следователи СКР по Омской области.

«При появлении правоохранителей мужчина сначала даже не понял, по какому поводу его задерживают. Он уже был женат. Обвиняемый «раскололся» лишь тогда, когда ему предоставили выводы экспертизы. Дело в том, что в тот момент, когда потерпевшая укусила его за нос, несколько капель крови попали на ее платье. Они стали главной уликой».

Под тяжестью доказательств задержанный полностью признал свою вину и раскаялся в совершении преступления. Сейчас он находится в местном следственном изоляторе. Если вина злодея будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

СУ СК России по Омской области ежедневно раскрывают десятки преступлений, в том числе громкие убийства, изнасилования. 25 июля следователи отмечают свой профессиональный праздник. Редакция ФАН поздравляет сотрудников ведомства в Омской области с приближающейся датой и благодарит за обеспечение правопорядка, законности, защиты интересов граждан и государства, а также за значимый вклад в борьбу с преступностью.