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Шейк на фоне слухов о романе с Канье Уэстом заметили в объятиях звезды «Тедда Лассо»

  /   Обновлено: 22 июля 2021 15:31
Шоу-бизнес
Шейк на фоне слухов о романе с Канье Уэстом заметили в объятиях звезды «Тедда Лассо»
instagram.com  /  @irinashayk

Вашингтон, 22 июля. Известную топ-модель Ирину Шейк заметили в компании американского актера Джейсона Судейкиса — звезды сериала «Тедд Лассо».

Манекенщица присоединилась к актеру за ужином. Папарацци успели заснять пару, когда они нежно прощались. Шейк и Судейкис обнялись перед рестораном.

Как сообщили источники, это была всего лишь дружеская встреча селебрити. Неромантические отношения между звездами могут подтвердить друзья знаменитостей, которые ужинали вместе с ними, пишет Page Six.

Пристальное внимание к Ирине Шейк приковано с того момента, как в прессу просочились слухи о ее романе с рэпером Канье Уэстом, который развелся со звездой реалити Ким Кардашьян. Некоторые утверждают, что Шейк находится в прекрасных отношениях с артистом, но это всего лишь дружеские чувства.

Как стало известно СМИ, Ирина Шейк не хочет романтических отношений с музыкантом. По словам знакомых манекенщицы, звезда подиума воспринимает бывшего мужа Ким Кардашьян только как хорошего друга.

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шейк личная жизнь Судейкис
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