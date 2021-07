Шейк на фоне слухов о романе с Канье Уэстом заметили в объятиях звезды «Тедда Лассо»

Вашингтон, 22 июля. Известную топ-модель Ирину Шейк заметили в компании американского актера Джейсона Судейкиса — звезды сериала «Тедд Лассо».

Манекенщица присоединилась к актеру за ужином. Папарацци успели заснять пару, когда они нежно прощались. Шейк и Судейкис обнялись перед рестораном.

Как сообщили источники, это была всего лишь дружеская встреча селебрити. Неромантические отношения между звездами могут подтвердить друзья знаменитостей, которые ужинали вместе с ними, пишет Page Six.

EXCLUSIVE DETAILS: Irina Shayk and Jason Sudeikis share laughs, hug after dinner in NYC https://t.co/RHZUjH3qAb pic.twitter.com/pLG6iYdm0g