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Молодого ливийца задержали под Триполи за незаконную продажу боеприпасов
Весь мир
Молодого ливийца задержали под Триполи за незаконную продажу боеприпасов
51.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД по Мурманской области

Триполи, 22 июля. Ливийские службы безопасности арестовали в минувший понедельник молодого мужчину, проживающего в городе Каср бен Гашир к югу от столицы. Тот занимался незаконной торговлей боеприпасами для тяжелого и среднего вооружения.

Управление безопасности четырех округов сообщило, что уроженец Ливии 1998 года рождения задержан сотрудниками отдела уголовных расследований, организовавших против него засаду. Он пойман с поличным во время совершения операции купли-продажи. На момент ареста молодой человек находился за рулем синего BMW. Имя злоумышленника не разглашается.

«Во время дачи показаний он раскрыл местоположение выставленных на продажу боеприпасов, которые хранились на ферме его соседа. Сотрудники следственного комитета нашли это помещение и обнаружили в нем небольшой склад техники, используемой в тяжелом и среднем вооружении», — добавлено в пресс-центре Управления безопасности.

Изъятые боевые припасы включали в себя несколько ящиков с танковыми и минометными снарядами, мешки с емкостями, по содержанию напоминающими мины, снаряды калибра 106 мм и другие орудия. Весь арсенал, а также сам задержанный доставлены в следственный отдел для дальнейших разбирательств.

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ливия
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