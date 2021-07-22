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Парусная регата памяти Высоцкого пройдет в Самаре и Тольятти

  /   Обновлено: 22 июля 2021 15:36
Общество
Парусная регата памяти Высоцкого пройдет в Самаре и Тольятти
 /  Пресс-служба Яхт-клуба Санкт-Петербурга

Самара, 22 июля. Всероссийский фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого пройдет в регионе уже в 21-й раз. Гонки крейсерских яхт в Тольятти состоятся в Жигулевском море в районе яхт-клуба «Дружба» 24 и 25 июля. В Самаре соревнования стартуют от острова Голодный 25 июля в 12 часов дня.

Состязаться будут более 25 экипажей из Самары, Тольятти и Сызрани. Они проплывут расстояние в две с половиной морские мили. В числе призов — переходящий Кубок полномочного представителя президента России в Федеральном собрании РФ, переходящий Кубок губернатора Самарской области, переходящий Кубок главы городского округа Самара. А победитель в абсолютном зачете получит 20 тысяч рублей.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре открылась цифровая литературная выставка. Стенды с фактами о жизни знаменитых писателей, бывавших в городе, установлены в Струковском саду.

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