Три района Саратова остались без воды на весь день из-за коммунальных работ

Саратов, 22 июля. Жители шести саратовских улиц остались без холодной воды на весь день. Вернуть полноценное водоснабжение обещают не раньше восьми часов вечера.



Подача воды отключена из-за планового ремонта на коммуникациях. Инженер по водоотведению Олег Привалов объяснил корреспонденту ФАН, почему отключение водоснабжения — необходимая мера.

«Понимаю, что многих жителей города раздражает нынешнее положение с регулярными отключениями воды. Но могу всех уверить, что коммунальные службы делают все возможное, чтобы свести подобное к минимуму. К сожалению, состояние городских коммуникаций находится на очень низком уровне. Без регулярного ремонта все сгниет», — подчеркнул специалист.

Ранее под мостом в Саратове нашли человеческий череп с паспортом. Страшную находку обнаружили местные жители.