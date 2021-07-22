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Три района Саратова остались без воды на весь день из-за коммунальных работ

  /   Обновлено: 22 июля 2021 15:53
Происшествия
Три района Саратова остались без воды на весь день из-за коммунальных работ
pixabay.com  / 

Саратов, 22 июля. Жители шести саратовских улиц остались без холодной воды на весь день. Вернуть полноценное водоснабжение обещают не раньше восьми часов вечера.

Подача воды отключена из-за планового ремонта на коммуникациях. Инженер по водоотведению Олег Привалов объяснил корреспонденту ФАН, почему отключение водоснабжения — необходимая мера.  

«Понимаю, что многих жителей города раздражает нынешнее положение с регулярными отключениями воды. Но могу всех уверить, что коммунальные службы делают все возможное, чтобы свести подобное к минимуму. К сожалению, состояние городских коммуникаций находится на очень низком уровне. Без регулярного ремонта все сгниет», — подчеркнул специалист. 

Ранее под мостом в Саратове нашли человеческий череп с паспортом. Страшную находку обнаружили местные жители.

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