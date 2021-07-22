56-летний Михаил Шац не верит, что Алле Пугачевой — 70 лет

Москва, 22 июля. В свои 56 лет популярный комик Михаил Шац полностью пересмотрел карьеру. Вот уже несколько лет он выступает в жанре стендап, ничуть не уступая молодым и амбициозным коллегам, пишет Bim.ru. При этом он отмечает, что соперничество с молодежью иногда дается с трудом, но это занятие ему по душе. Звезда ОСП-студии уверен, что ставить рамки из-за возраста — неправильно, и подтверждает это на деле. Экс-ведущий «Реутов-ТВ» Сергей Мезенцев, также отметил, что Шац выглядит намного моложе своего возраста. Он был удивлен, когда узнал, что комику 56 лет. Шац, в свою очередь, отметил, что берет пример с Аллы Пугачевой.

По его словам, процесс старения — естественен, не стоит его бояться.

«Все в голове. Я после 50-ти сильно поменял жизнь и мне нравится, как она меняется», — сообщает юморист.

Михаил отметил, что даже в случае, если бы он производил впечатление, соответствующее возрасту, все равно ничего страшного бы не случилось.

«Вот Алла Борисовна Пугачева, например, прикинь! Смотрю последние фотки, просто в шоке. Ей за 70 уже!» — восхищается моложавостью Примадонны шоумен.

Примадонна отечественной эстрады отметила свой 70-й юбилей несколько лет назад и при этом выглядит на десятки лет моложе своего возраста. Шац, как и тысячи поклонников Аллы Борисовной, удивлен, как ей удается так хорошо выглядеть в столь почтенном возрасте.

Ранее сообщалось, как супруга Михаила Шаца Татьяна Лазарева сообщила о вернувшихся проблемах со здоровьем.