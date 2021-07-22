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Политолог Сергеев описал сценарий спасения Белоруссии от санкционной травли
Политика
Политолог Сергеев описал сценарий спасения Белоруссии от санкционной травли
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / Clker-Free-Vector-Images / Free-Photos

Санкт-Петербург, 22 июля. Власти Белоруссии знают методы для спасения от санкционной травли, сообщил представитель Института стран СНГ в Минске, бывший член Общественной палаты Николай Сергеев.

Речь о ситуации в Белоруссии после введения ограничений со стороны Запада шла в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Как отметил политолог Сергеев, санкционное давление Запада не сильно заметно простым гражданам. Власти планируют сделать упор на дальнейшем укреплении связей в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.

«Предполагается продвижение белорусских товаров на азиатский и африканский рынок, об этом как раз на днях говорил президент, проводя соответствующие совещание», — сообщил Сергеев.

Эксперт напомнил, как за годы после распада СССР геополитические противники России создавали в Белоруссии достаточно влиятельную сеть, которая теперь сказывается на принятии государственных решений. В пример он привел Польшу, которая вмешивается в дела республики. Сейчас в стране работает конституционная комиссия, в которой возникли серьезные разногласия, рассказал Сергеев.

«Определенные силы, определенные члены этой комиссии, причем высокопоставленные чиновники, пытаются оставить в новой редакции конституции такое понятие, как стремление к нейтралитету, что для другой части вызывает непонимание и даже возмущение», — рассказал политолог.

Члены комиссии не хотят оставлять эту лазейку для той гибридной агрессии, которая ведется против Белоруссии, чтобы опять продолжать двусмысленную политику, заключил Николай Сергеев.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко объяснил, почему Белоруссии пришлось усилить охрану границы с Украиной. По его словам, это произошло из-за оружия, которое радикалы ввозят на территорию республики.

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Все новости / Политика / Политолог Сергеев описал сценарий спасения Белоруссии от санкционной травли
санкции белоруссия николай сергеев
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