Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 16:25
16:25
Происшествия
Россия выдала Белоруссии бойца ММА Алексея Кудина
16:24
Армия
Роскосмос исследует возможности создания изделий и тканей в космическом пространстве
16:23
Происшествия
Видео последствий жуткого ДТП с тремя фурами под Пермью появилось в Сети
16:21
Общество
Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга повысился на 17%
16:19
Политика
В МИД России осудили попытки покушения на президента Мали
16:18
Общество
Россияне назвали Владимира Высоцкого лучшим советским бардом
16:17
Происшествия
Северо-Западный транспортный прокурор подвел итоги полугодовой работы
16:16
Происшествия
Инвалид получил год колонии за убийство приятеля из-за женщины в Петербурге
16:14
Политика
Названы возможные сроки рассмотрения жалобы России в ЕСПЧ против Украины
16:13
Происшествия
Полиция разыскивает избившего сына волгоградца
Все новости

Авария в Ростовской области унесла жизнь человека и покалечила детей
Происшествия
Авария в Ростовской области унесла жизнь человека и покалечила детей
гибдд.рф/r/61  /  Пресс-служба ГИБДД по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 22 июля. В результате дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области один человек погиб и двое пострадали. 

Как сообщили в управлении областного ГИБДД, трагедия произошла на 1024 км автодороги М-4. По предварительным данным, во время левого разворота автомобиль Opel не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении автомобилю Honda и допустил столкновение. 

В результате аварии водитель Opel от полученных травм скончался на месте. Пассажиры второго автомобиля, которые располагалась в детских автокреслах на заднем сидении, получили травмы. 

Авария в Ростовской области унесла жизнь человека и покалечила детей
Пресс-служба ГИБДД по Ростовской области  / Неизвестен

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Специалистам предстоит выяснить все подробности произошедшего.  

Ранее ФАН рассказывал, как в Ростовской области 26-летний водитель автомобиля KIA не выбрал безопасную дистанцию для движения и допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении с автомобилем Howo. После удара KIA отбросило на левую полосу движения, где в нее врезался автомобиль BMW. 

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Авария в Ростовской области унесла жизнь человека и покалечила детей
ростов на дону дтп с погибшими
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru