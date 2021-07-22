Авария в Ростовской области унесла жизнь человека и покалечила детей

Ростов-на-Дону, 22 июля. В результате дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области один человек погиб и двое пострадали.

Как сообщили в управлении областного ГИБДД, трагедия произошла на 1024 км автодороги М-4. По предварительным данным, во время левого разворота автомобиль Opel не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении автомобилю Honda и допустил столкновение.

В результате аварии водитель Opel от полученных травм скончался на месте. Пассажиры второго автомобиля, которые располагалась в детских автокреслах на заднем сидении, получили травмы.

Пресс-служба ГИБДД по Ростовской области / Неизвестен

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Специалистам предстоит выяснить все подробности произошедшего.

Ранее ФАН рассказывал, как в Ростовской области 26-летний водитель автомобиля KIA не выбрал безопасную дистанцию для движения и допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении с автомобилем Howo. После удара KIA отбросило на левую полосу движения, где в нее врезался автомобиль BMW.