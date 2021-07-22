Лидер «Трезвой России» обеспокоен растущим потреблением водки россиянами в 2021 году

Употребление чистого спирта объемом более 5–6 литров в год ведет к деградации личности. Об этом в интервью ФАН заявил лидер организации «Трезвая Россия» Руслан Хамзаев.

Производители крепких алкогольных напитков сообщили об увеличении продаж продукции в первом полугодии 2021 года относительно аналогичного периода 2020 года — несмотря на то, что он и сам был рекордным по этому показателю. Рост произошел в сегменте так называемой «массовой водки» — ряд экспертов отмечает, что в него перешли часть прежних потребителей вина.

«Эти господа, отчитываясь о росте спроса на их продукцию, очевидно, радуются, — заметил Хамзаев. — Но там, где они радуются, мы плачем! Чем больше продается водки, тем больше у нас смертей — это две взаимосвязанные статистики!»

Лидер организации «Трезвая Россия» отметил, что водка и без того является вторым по популярности видом спиртосодержащих напитков. В целом же, продолжил он, за прошлый год на 145 миллионов жителей РФ пришлось 18 миллиардов литров алкоголя.

«Это фантастические, чудовищные цифры! — заявил общественник. — А теперь, согласно отчету производителей этой отравы, они стали еще больше! Я считаю, что пора перейти к системе квот на продаваемый алкоголь, как это делают в ряде европейских стран. Ведь спиртосодержащие напитки мало того, что сами по себе вызывают негативные последствия для здоровья, так еще и становятся катализатором многих других явлений, ухудшающих демографию в стране, вызывая рост смертности: ДТП, бытовая поножовщина и так далее».

oprf.ru / Общественная палата Российской Федерации

Собеседник ФАН подчеркнул, что почти каждое третье преступление в стране происходит под воздействием алкоголя.

«Так что мы должны с настороженностью отнестись к росту потребления этого яда, — заявил Хамзаев. — Очевидно, что к концу года он будет еще больше и побьет все показатели 2020 года — чтобы предсказать это, не нужно быть супераналитиком».

По словам лидера организации «Трезвая Россия», если сложить официальную и неофициальную статистику, то получится, что в среднем на человека приходится 15–16 литров чистого алкоголя в год.