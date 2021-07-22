Медотряд специального назначения Росгвардии провел учения в Нижегородской области

Нижний Новгород, 22 июля. Росгвардия развернула полевой госпиталь медицинского отряда специального назначения в рамках учений «Заслон-2021» в Нижегородской области.

В сообщении ведомства говорится, что медики приступили к выполнению занятий и тренировок в различных условиях. Так, военнослужащими был развернут полевой госпиталь, состоящий из 13 пневмокаркасных палаточных модулей и 5 специализированных машин.

Отмечается, что в медкомплексе есть отделения реанимации и интенсивной терапии, приемно-диагностическое, общехирургическое, общетерапевтическое отделения, а также лаборатория.

«Был отработан сценарий поступления военнослужащих с различными ранениями и травмами. Роль условно раненных исполнили военнослужащие богородской бригады», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Подчеркивается, что в ходе подобных тренировок военные медики совершенствуют бесценный опыт, полученный при выполнении боевых задач на Северном Кавказе.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы приступили к выполнению задач по борьбе с террористами на учениях в Ленобласти. В течение недели военнослужащие выполнят целый ряд упражнений, в том числе по стрельбе из различных видов вооружений.