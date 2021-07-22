Мама мальчика из Австрии рассказала, как сын писал письмо Путину

Вена, 22 июля. Мать десятилетнего Маттиаса Брандштеттера из Австрии призналась, что никто из родителей не заставлял сына писать письмо президенту России Владимиру Путину.

По словам женщины, ни она, ни отец мальчика не подталкивали его к этому: ребенок сам решил обратиться к российскому лидеру. Мать Маттиаса сообщила, что в семье часто и много говорят о политике и рассказывают историю каждой страны.

«Мы действительно много говорим о политике дома, в том числе о России, и нам просто не нравится, когда об одной стране говорят только плохое. Так нельзя — всегда есть две стороны медали», — поделилась женщина.

Ранее МИД России сообщил, что мальчику отправили подарки от президента в ответ на его письмо, где Маттиас просил Путина «не терять веру в Европу».

Также ребенок рассказал российскому президенту, что в Европе живет много людей, которые добры к России и хотели бы партнерства и дружбы с ней.