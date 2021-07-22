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Комментарии ненастоящего Безбородова по поводу избиения сына Пьехи гуляют по Сети

Общество
Комментарии ненастоящего Безбородова по поводу избиения сына Пьехи гуляют по Сети
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 22 июля. Скандал, случившийся в семье Стаса Пьехи, уже несколько дней будоражит общественность. Ситуацию иронично высмеял в Сети человек с именем «Владислав Безбородов» — так же, к слову, зовут футбольного судью и мужа той самой женщины, которая напала на сына Стаса Пьехи, пишет StarHit

В интернете без труда можно отыскать два телефонных номера, принадлежащих Владиславу Безбородову. Один никогда не отвечает и сбрасывает звонки, а вот человек, скрывающийся за вторым, всегда охотно берет трубку и общается с журналистами. 

Этот человек представляется Владиславом Безбородовым и делает весьма неоднозначные заявления. Недавно он, например сообщил, что избавился от жены, отправив ее в лес.

Инфоповод очень серьезный и совсем не смешной, ведь супругу известного судьи обвиняют в агрессии по отношению к ребенку и пожилой женщине. На этот раз трубку снова поднял мужчина, подтвердивший, что он Безбородов.

«Да-да, это я, Безбородов. Жена у меня истеричка, я ее выгнал из дома. Сейчас она в лесу живет, в палатке. Мне все сегодня звонят. Вы лучше контакты проверяйте, журналисты», — заявил мужчина в трубке. 

Ранее сообщалось, что по факту избиения сына и матери Пьехи уже возбуждено уголовное дело. В интервью журналистам супруга Безбородова начисто отрицает свою вину. Женщина уверяет, что не избивала Илону Броневицкую, а сама стала жертвой ввиду произошедшего скандала. В том, кто виноват в данном инциденте, будет разбираться суд. При этом очевидно фейковые заявления Владислава Безбородова уже вовсю гуляют по интернету. Бывшая жена Стаса Пьехи Наталья опубликовала их в Instagram, так как находится в шоке от происходящего.

Ранее сообщалось, как мать Стаса Пьехи, Илона Броневицкая прокомментировала случившееся. 

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