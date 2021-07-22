Мэр Одессы заявил, что город находится на грани катастрофы после мощного ливня

Одесса, 22 июля. Улицы Одессы оказались под водой в результате продолжительного и мощного ливня, который накрыл город в ночь на 22 июля.

Глава городской администрации Геннадий Труханов заявил, что город после ночного ливня оказался на грани катастрофы.

В частности, за несколько часов выпало больше двухмесячной нормы осадков. В результате оказались подтопленными более 20 участков. Движение перекрыто по улицам Атамана Головатого и Черноморского казачества, поделились в городской администрации.

По данным предприятия «Горзеленстрой», по состоянию на 10 утра в городе было повалено более 60 деревьев. Кроме того, серьезно пострадал пляж Аркадии. Мощные потоки воды частично разрушили инфраструктуру большинства комплексов. Вода унесла в море огромные куски асфальта и часть пляжей.