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Происшествия
Мэр Одессы заявил, что город находится на грани катастрофы после мощного ливня
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Мэр Одессы заявил, что город находится на грани катастрофы после мощного ливня

  /   Обновлено: 22 июля 2021 14:55
Происшествия
Мэр Одессы заявил, что город находится на грани катастрофы после мощного ливня
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Романова

Одесса, 22 июля. Улицы Одессы оказались под водой в результате продолжительного и мощного ливня, который накрыл город в ночь на 22 июля.

Глава городской администрации Геннадий Труханов заявил, что город после ночного ливня оказался на грани катастрофы.

В частности, за несколько часов выпало больше двухмесячной нормы осадков. В результате оказались подтопленными более 20 участков. Движение перекрыто по улицам Атамана Головатого и Черноморского казачества, поделились в городской администрации.

По данным предприятия «Горзеленстрой», по состоянию на 10 утра в городе было повалено более 60 деревьев. Кроме того, серьезно пострадал пляж Аркадии. Мощные потоки воды частично разрушили инфраструктуру большинства комплексов. Вода унесла в море огромные куски асфальта и часть пляжей.

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одесса ливень наводнение
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