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Ученые из Израиля обнаружили лекарства, которые могут победить COVID-19 на 100%
Общество
Ученые из Израиля обнаружили лекарства, которые могут победить COVID-19 на 100%
pixabay.com

Тель-Авив, 22 июля. Некоторые лекарства, которые используют при лечении рака и атеросклероза, могут быть эффективны против коронавируса, сообщили ученые из Израиля.

Определенные лекарства оказались почти на 100% эффективными в лечении коронавируса. О выводах израильских ученых сообщает издание The Jerusalem Post. Клинические исследования некоторых препаратов помогли установить их эффективность против COVID-19.

Речь идет о 18 лекарствах, которые используются для лечения больных раком и атеросклерозом, рассказал профессор Шая Аркин из Института биологических наук имени Александра Зильбермана. Точно об этом можно будет утверждать после проведения ряда дополнительных тестов.

Ранее американские ученые назвали лекарства, которые снижают вероятность смертности от коронавируса. По словам экспертов, с помощью статинов можно снизить риск смерти от СOVID-19 на 41%.

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здоровье лекарства коронавирус
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