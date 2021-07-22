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Банк России понизил официальные курсы доллара и евро
Экономика
Банк России понизил официальные курсы доллара и евро
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 июля. Центральный банк Российской Федерации опубликовал официальные курсы американской и европейской валют на 23 июля. Информация приводится на сайте регулятора.

Согласно данным финансового регулятора, стоимость американской валюты снижена на 80,02 копейки. Официальный курс доллара находится на уровне 73,6945 рубля. Цена евро уменьшена на 67,56 копейки. В результате значение составляет 86,9227 рубля.

Управляющий активами УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский ранее не исключил укрепления российской национальной валюты после заседания Банка России. По словам эксперта, если регулятор повысит процентную ставку более чем на 75 базисных пунктов, то есть показатель окажется выше 6,25%, следует ожидать быстрого притока спекулятивного капитала и повышения рубля.

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