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Назван рецепт каши для профилактики рака и тромбоза
Общество
Назван рецепт каши для профилактики рака и тромбоза
pixabay.com  /  PD

Вашингтон, 22 июля. Льняная каша является полезным блюдом для завтрака, способствующим профилактике онкологических заболеваний и тромбообразования.

Международная группа врачей-диетологов рекомендует употреблять льняную кашу по утрам. Как утверждают медицинские специалисты, это блюдо способствует снижению вероятности образования тромбов в сосудах и возникновению онкологических заболеваний.

Мнение диетологов основывается на результатах научных исследований. Так, в 2018 году ученые выяснили, что льняное семя полезно для профилактики рака молочной железы. Кроме того, оно способно уменьшить размер опухоли. Исследователи из Техаса подтверждают гипотезу коллег и подчеркивают, что льняная каша также позволяет снизить вероятность появления рака простаты.

Как сообщалось ранее, полезной альтернативой привычной овсянке также может послужить каша из киноа. Она богата важными для организма белками и аминокислотами, что способствует поддержанию иммунитета.

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