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В Японии сравнили российский истребитель Checkmate и американский F-35
Армия
В Японии сравнили российский истребитель Checkmate и американский F-35
Global Look Press  /  Evgeny Sinitsyn/Xinhua

Токио, 22 июля. Новейший российский истребитель Checkmate не оставит ни единого шанса американскому F-35. В этом уверены жители Японии.

Презентация нового легкого тактического истребителя Checkmate на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском весьма сильно впечатлила аналитиков и простых граждан Японии, сообщает издание Yahoo News Japan. Теперь жители страны уверены, что покупка американских самолетов пятого поколения F-35 была пустой тратой огромных средств.

В материале издания указано, что российский самолет во многом превосходит американский аналог за счет выдающихся характеристик. В этом согласны японские читатели, которые сравнили "шахматный" истребитель с его конкурентом.

"Огромная скорость. Причем в длительном режиме, а не импульсами, как у F-35. Ну и как этот американский «старичок» со своими 1,6 Махами будет перехватывать русский Checkmate с его 2 с лишним Махами. Да русский Checkmate F-35 просто уделает!" — убежден один из комментаторов.

Видя преимущество российской машины над самолетом из США, многие пользователи оказались разочарованы тем, что правительство потратило 24 млрд долларов на "устаревшие" F-35.

Ранее сообщалось, что в Ростехе обозначили сроки окончания испытаний новейшего истребителя Checkmate. Они должны быть завершены к 2027 году.

Потенциальные заказчики посидели в кабине нового истребителя Checkmate на МАКС-2021, сообщает 360tv.ru.

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россия япония f-35 checkmate
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