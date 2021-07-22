Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 14:59
14:57
Общество
После скандала с Карнавал Долина двое суток удаляла негативные комментарии в соцсетях
14:55
Происшествия
Крымчанин угрожал подруге ножом из-за упреков в аморальном поведении
14:55
Общество
Жители Нижегородской области спасли маленькую косулю от смерти
14:51
Происшествия
Москвич изготовил более 400 поддельных тестов на коронавирус
14:48
Армия
Медотряд специального назначения Росгвардии провел учения в Нижегородской области
14:47
Политика
Мама мальчика из Австрии рассказала, как сын писал письмо Путину
14:44
Общество
Испорчен не весь урожай: замминистра сельского хозяйства Мордовии об итогах уборочной
14:43
Происшествия
Мэр Одессы заявил, что город находится на грани катастрофы после мощного ливня
14:43
Общество
Мэр Керчи покинул пост после серьезного разговора с главой Крыма Аксеновым
14:42
Происшествия
Петербуржец может попасть в тюрьму за покупки с чужой карты в Севастополе
Все новости

Белорусский политолог Сергеев объяснил, почему у Тихановской нет влияния в США

  /   Обновлено: 22 июля 2021 14:39
Политика
Белорусский политолог Сергеев объяснил, почему у Тихановской нет влияния в США
Prt Scr youtube.com  /  Naviny.by

Санкт-Петербург, 22 июля. Бывший кандидат в лидеры Белоруссии Светлана Тихановская не имеет поддержки и влияния в США, так как американские власти не хотят с ней связываться.

Соответствующее заявление сделал политолог Николай Сергеев в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», где обсуждался результат антибелорусских санкций и визит Тихановской в США.

По его словам, ни Тихановская, ни ее сторонники не могут ничего изменить. Также эксперт отметил, что у Тихановской нет влияния в Соединенных Штатах, так как власти после попыток раскрытия реальной террористической сети не хотят с ней связываться.

«Тихановская, вообще они, показали свою марионеточность, они не являются серьезными политиками, ничего предложить они не смогли, кроме неприемлемых для белорусского общества нападков на русский язык, на союз с Россией. Что от них было ожидать? Они действовали в интересах Польши. Поэтому они жалкие марионетки, ни на что здесь повлиять не могут», — подчеркнул Сергеев.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии призвала американскую сторону создать фонд, который займется поддержкой медиа для информационной борьбы с властями Белоруссии. В рамках визита в страну Тихановская встретилась с главой Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Келой Чао.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Белорусский политолог Сергеев объяснил, почему у Тихановской нет влияния в США
сша белоруссия сергеев Тихановская
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru