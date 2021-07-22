Белорусский политолог Сергеев объяснил, почему у Тихановской нет влияния в США

Санкт-Петербург, 22 июля. Бывший кандидат в лидеры Белоруссии Светлана Тихановская не имеет поддержки и влияния в США, так как американские власти не хотят с ней связываться.

Соответствующее заявление сделал политолог Николай Сергеев в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», где обсуждался результат антибелорусских санкций и визит Тихановской в США.

По его словам, ни Тихановская, ни ее сторонники не могут ничего изменить. Также эксперт отметил, что у Тихановской нет влияния в Соединенных Штатах, так как власти после попыток раскрытия реальной террористической сети не хотят с ней связываться.

«Тихановская, вообще они, показали свою марионеточность, они не являются серьезными политиками, ничего предложить они не смогли, кроме неприемлемых для белорусского общества нападков на русский язык, на союз с Россией. Что от них было ожидать? Они действовали в интересах Польши. Поэтому они жалкие марионетки, ни на что здесь повлиять не могут», — подчеркнул Сергеев.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии призвала американскую сторону создать фонд, который займется поддержкой медиа для информационной борьбы с властями Белоруссии. В рамках визита в страну Тихановская встретилась с главой Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Келой Чао.