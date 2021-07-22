Военный эксперт Сивков оценил экспонаты авиасалона МАКС-2021

Доктор военных наук Константин Сивков поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей впечатлениями от экспонатов, выставленных на авиасалоне МАКС-2021.

По словам Сивкова, наибольший интерес у него вызвала экспортная версия новейшего истребителя пятого поколения Су-57.

«Прежде всего, я конечно отметил бы экспортную версию самолета Су-57. Это машина, которая предназначена для продажи за рубеж, машина естественно несколько изменена по сравнению с техникой, которая поступает на вооружение российских вооруженных сил, в частности ряд новейших и секретных образцов вооружения, которые могут применятся с российского самолета там применены быть не могут. Изменены параметры борта, радиолокационные станции, и некоторых других радиолокационных средств этого самолета. Этот самолет тем не менее является одним из самых совершенных среди всех экспортных машин, которые имеются на рынке вооружения, превосходя в том числе и американский F-35, который тоже имеет экспортную версию», — сказал Константин Сивков.

Также эксперт отметил продукцию ростовского «Научно-технического предприятия «Авиатест», которое представило оборудование для обеспечения контроля и подготовки боевых самолетов к полету.

«У них разработано уникальное оборудование, которое позволяет обеспечивать контроль исправности систем самолета существенно более в широком объеме, нежели это предусмотрено бортовым оборудованием, обеспечивать запуск двигателя в условиях, когда это невозможно сделать с борта самолета, с применением чрезвычайно малогабаритных установок. Достаточно сказать, что применяемые в настоящее время аппаратура запуска двигателя в таких условиях, выполненная на габаритных автомобилях УРАЛ-4320, то есть порядка шести тонн вес, а это оборудование весит менее тонны, и ряда других важнейших элементов. Этот вид оборудования будущий, принятый на вооружение наших ВКС может существенно повысить параметры оперативного развертывания нашей авиации по аэродромам рассредоточения, вывод авиации из-под удара и подготовки повторных вылетов нашей авиации при действии с аэродромов рассредоточения. То есть аэродромов подскока и запасных аэродромов», — отметил Сивков.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) — международная аэрокосмическая выставка, которая проходит на территории аэродрома Жуковский в Подмосковье с 20 по 25 июля.