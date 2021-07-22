Санкционная травля со стороны дряхлеющего Запада толкает Белоруссию в объятия России

Антибелорусские санкции со стороны Евросоюза вынуждают власти республики искать альтернативные выходы. И зачастую найти их оказывается не так уж и сложно, что еще больше злит Запад. Кому и через какие транспортные узлы теперь Белоруссия будет поставлять свои товары? Почему многие страны не поддержали европейские санкции? Будет ли создано Союзное государство или это лишь миф? Стоит ли Белоруссии сохранять свою «многовекторность» в условиях агрессивных нападок? И может ли Тихановская повлиять на ситуацию в республике? На эти и другие вопросы ответил белорусский политолог, представитель Института стран СНГ в Минске, бывший член белорусской общественной палаты Николай Сергеев в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Обычные граждане Белоруссии пока не заметили особого санкционного давления Запада. Такую мысль высказал в ходе брифинга Николай Сергеев.

«Белорусские власти об этом достаточно много говорят. Они объясняют, какие меры будут предприниматься, и главный упор собираются делать на дальнейшее укрепление связей в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза», — сказал он.

Политолог пояснил, что Минск, дабы обеспечить себе экономическую стабильность, рассчитывает на продвижение белорусских товаров на азиатском и африканском рынках. По его мнению, такой ход вполне реален. Еще до событий прошлого года было понятно, что есть некая зависимость от европейского рынка: значительная часть белорусских товаров шла на Запад, при этом львиную долю поставок составляла переработка российских нефтегазовых продуктов. Сергеев признал, санкции со стороны ЕС — это неприятно, но не смертельно для белорусской экономики. Особенно, если учитывать тот фактор, что они стимулируют укрепление и развитие союзных отношений между Белоруссией и Россией. Относительно полномасштабной интеграции двух государств политолог сказал, что все упирается в политическую волю их лидеров.

«Если руководители придут к мнению, что интеграция — необходимость, то это будет сделано. Тем более было заявлено, что из всех интеграционных карт не подписанной осталась только одна — карта, которая согласовывает нефтяные вопросы. Белоруссия планирует получить определенную компенсацию за налоговый маневр, который провернули в РФ. Поэтому, я думаю, если будет политическая воля, то к 2022 году дорожную карту подпишут окончательно», — уверен Сергеев.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

При этом, как рассказал политолог, не все решения в стране зависят от Лукашенко. За годы после разрушения СССР геополитические противники России, в частности, Польша, создали в Белоруссии влиятельную сеть. «Глубинная Речь Посполитая» в лице определенных людей с определенными идеями и интересами все эти годы толкала Белоруссию на многовекторность. И хотя политика многовекторности потерпела полный провал, министерство иностранных дел республики все никак не может от нее избавиться.

«Последний пример. Сейчас работает Конституционная комиссия, в которой возникли глубокие серьезные разногласия. Определенные члены комиссии, это высокопоставленные чиновники, пытаются в новой редакции конституции оставить такое понятие, как «стремление к нейтралитету». У другой, более молодой части комиссии это вызывает непонимание и даже возмущение. Ведь при той гибридной агрессии, которая направлена в сторону Белоруссии, оставлять такую лазейку значит продолжать двусмысленную политику. Есть надежда, что Лукашенко все поставит точку, и все стремления к нейтралитету будут ликвидированы», — заявил Сергеев.

По его словам, многие члены комиссии считают, что в редакции конституции должен быть четко прописан цивилизационный и интеграционный выбор Белоруссии. Предлагалось даже написать статью, что Белоруссия является соучредителем Союзного государства, и политолог считает это разумным решением.

Несмотря на то, что на минских митингах раздавались и антироссийские речи, подавляющее большинство граждан страны понимает необходимость некой формы единства России и Белоруссии. Сергеев убежден, госпереворот поэтому и провалился — значительная часть общества была против заигрывания с Западом. Для людей все стало понятно, когда вместо «волны перемен» они увидели на улицах символику гитлеровских пособников, и появились слухи о том, что русский язык будет лишен статуса государственности.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Светлана Тихановская и ее компаньоны, сбежав на Запад, показали свою марионеточность. Политолог считает, что она изначально действовала в интересах Польши. После раскрытия всей схемы провокаций и зачисток ее приезд в США абсолютно никак не влияет на политическую обстановку в стране, уверен Сергеев.

После введения антибелорусских санкций, которые в первую очередь коснулись авиасообщения с ЕС и пересечения воздушного пространства страны, местные авиакомпании оказались в сложной ситуации, но она не стала безвыходной. С Белоруссией поддерживают авиасообщение Россия, Турция, страны Евразийского экономического союза и азиатские государства.

«Эти «самолетные» санкции показали, что коллективный Запад утрачивает свое господствующее положение на планете. Они бы, конечно, хотели, чтобы против Республики Беларусь и Российской Федерации объединился весь мир, поэтому устраивают гонения. Но мы видим, что азиатским странам, например, совершенно безразлична западная точка зрения на это. Дряхлеющий Запад уже не может себе позволить то, что позволял еще несколько десятков лет назад», — прокомментировал политолог.

Prt Scr усть-луга.рф / пресс-служба Морского порта Усть-Луга

Белоруссии также пришлось переориентировать часть грузопотока, проходящего через прибалтийские порты, на российские. Полный переход на услуги российских портов не за горами, уверен Сергеев. Государства Прибалтики, особенно Литва, по его словам, сделали все возможное, чтобы порвать экономические отношения с республикой. Политолог отметил, что Россия давно предлагала перенаправить прибалтийский грузопоток в Усть-Лугу, но белорусские власти, исходя из позиции многовекторности, тогда отказались от этого. Теперь для этого потребуется провести большую работу, которая займет время.

В то же время подобные выходки стран Прибалтики говорят о их полной несостоятельности, подчеркнул Сергеев. Если бы они руководствовались своими экономическими интересами, то не вели бы себя как цепные собаки и не стали бы отказываться от поставок электроэнергии с Белорусской АЭС и транзита товаров через свои порты.