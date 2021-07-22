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Представитель находящейся в коме МакSим сообщила о ее состоянии
Шоу-бизнес
Представитель находящейся в коме МакSим сообщила о ее состоянии
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 22 июля. Певица МакSим уже месяц находится в искусственной коме, пока медики борются за ее здоровье. Представительница артистки поделилась новостями о ее лечении.

Звезда поп-музыки Марина Максимова (МакSим) подключена к аппарату ИВЛ из-за поражения легких. Артистка прошла тщательное обследование, в ходе которого врачи не нашли следов коронавируса в ее крови.

Тем не менее состояние здоровья певицы все еще не дает надежд на улучшение. Об этом сообщила представительница Максимовой в интервью РИА новости.

«Стабильно тяжелое», — заявила представительна звезды.

Состояние здоровья Максимовой окружено слухами с самого начала ее госпитализации. Одной из главных новостей стало заявление священника, который отметил, что певица очнулась от комы и открыла глаза во время причастия. Впоследствии анестезиолог опроверг слухи и объяснил, почему исполнительница не могла проснуться, будучи введенной в медицинский сон.

Недавно представительница Максимовой вновь попробовала положиться на чудо. Она опубликовала пост, в котором призвала священника Луку помолиться за звезду.

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здоровье звезды макsим
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