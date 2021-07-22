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Захарова поставила на место министра юстиции Украины в вопросе о жалобе России в ЕСПЧ

  /   Обновлено: 22 июля 2021 14:42
Политика
Захарова поставила на место министра юстиции Украины в вопросе о жалобе России в ЕСПЧ
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 22 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала министра юстиции Украины Дениса Малюську за его слова об обращении Москвы в ЕСПЧ.

Ранее Малюська сообщил, что Москву ждет «неминуемое поражение» в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), куда Генпрокуратура России 22 июля направила жалобу о нарушении прав человека на Украине.

«Сильное заявление от главы министерства юстиции, который должен по логике уважать мнение суда, а не предвосхищать его решения, даже не ознакомившись с исковыми материалами», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Россия впервые в своей истории направила официальную жалобу на Украину в ЕСПЧ. Заявление содержит девять основных претензий.

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