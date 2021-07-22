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Ростех анонсировал первый показ вертолета Ка-52М «Аллигатор» на форуме «Армия-2021»

  /   Обновлено: 22 июля 2021 14:41
Армия
Ростех анонсировал первый показ вертолета Ка-52М «Аллигатор» на форуме «Армия-2021»
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Жуковский, 22 июля. Представители холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) намерены впервые показать модернизированные воздушные суда Ка-52М в ходе военно-технического форума «Армия-2021».

Обновленная версия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» может быть представлена мировому сообществу уже в августе 2021 года. Об этом рассказал журналистам ТАСС гендиректор холдинга Андрей Богинский во время Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. При этом серийные поставки запланированы на 2022 год.

Ранее стало известно, что Ка-52М оборудуют крылатыми ракетами «изделие 305». Эти боеприпасы оснащаются мультиспектральными головками самонаведения и могут совершать перенацеливание прямо в воздушном пространстве.

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ростех вертолеты россии ка-52
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