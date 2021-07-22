Программа Pegasus использовалась для слежки за беглой принцессой ОАЭ Латифой

Вашингтон, 22 июля. Расследование по делу о похищении эмиратской принцессы Латифы бинт Мухаммад бин Рашид Аль Мактум, опубликованное The Washington Post, показало, что слежку за ней вели с помощью шпионского программного обеспечения Pegasus израильской компании NSO Group.

Принцесса, сбежавшая в 2018 году из Дубая и прибывшая через восемь дней в Индию, была арестована местными правоохранительными органами, которые передали ее силовым структурам ОАЭ.

В 2020-м суд Великобритании постановил, что ее отец, эмир Дубая шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум держал в плену Латифу и ее сестру Шамсу, которая также была похищена.

Как сообщается, контроль за перемещениями Латифы осуществлялся через доступ к телефонам принцессы и ее друзей, полученный после добавления соответствующих номеров в список слежки израильского ПО.

‘Gegijzelde’ prinses Latifa van Dubai mogelijk doelwit van spionagesoftware Pegasus https://t.co/RmGqM8Mvrb — Lemina Schrijver (@Leminaa) July 22, 2021

В феврале текущего года ВВС транслировал видеозаписи, тайно записанные принцессой и разосланные друзьям за границу, в которых она рассказала о своем похищении и заключении в тюрьму после возвращения в ОАЭ. По словам Латифы, ее содержали под охраной в закрытом особняке без доступа к медицинской или юридической помощи.

В прошлом месяце принцесса была замечена на фотографиях в Instagram, сделанных в Испании, что поддерживающие ее активисты назвали «выдающимся шагом вперед» с точки зрения ее личной свободы.

Прочие жертвы Pegasus

Помимо этого, издание сообщило, что власти ОАЭ также внесли в список Pegasus номер принцессы Хайи бинт Аль Хусейн, бывшей жены шейха Мухаммада и сводной сестры короля Иордании Абдаллы II. Она бежала в 2019 году в Лондон с двумя детьми. Во время суда в Великобритании по делу против шейха Мухаммада она выразила беспокойство за благополучие Латифы, находившейся в то время в Дубае после похищения в 2018 году.

Номера, принадлежащие принцессе Хайе, ее сводной сестре, помощникам и членам ее юридических и охранных команд, были введены в базу Pegasus в период ее побега.

Ранее консорциум журналистов из 17 организаций провел расследование деятельности NSO Group, заявив о существовании списка из 50 тысяч потенциальных жертв слежки. Созданный компанией вирус, внедрявшийся в телефоны на платформах Android и iOS, предназначался для поиска террористов, однако в большинстве случаев жертвами становились руководители крупных компаний, военачальники и высокопоставленные чиновники из ряда стран.

The phones appeared on a list of more than 50,000 numbers that are concentrated in countries known to engage in surveillance of their citizens and also known as clients of the Israeli firm, NSO Group, according to the investigation by The Post and 16 media partners. pic.twitter.com/pZPPvoDd24 — The Washington Post (@washingtonpost) July 18, 2021

NSO Group опровергла эти данные и заявила газете Washington Post, что информация о существовании и незаконном использовании подобного списка «является ложной и вводящей в заблуждение».

В последние недели средства массовой информации неоднократно публиковали расследования в отношении израильских компаний, поставлявших правительствам по всему миру программное обеспечение для контроля над их гражданами. Помимо NSO Group, критике со стороны правозащитников подверглись фирмы Candiru и Quadream. Они предоставили аналогичные Pegasus продукты широкому спектру стран, включая монархии Аравийского полуострова, которые наиболее часто обвиняются в преследованиях и убийствах инакомыслящих, журналистов и диссидентов.