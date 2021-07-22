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Программа Pegasus использовалась для слежки за беглой принцессой ОАЭ Латифой

  /   Обновлено: 22 июля 2021 14:39
Весь мир
Программа Pegasus использовалась для слежки за беглой принцессой ОАЭ Латифой
wikipedia.org  /  Tiina Jauhiainen / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 22 июля. Расследование по делу о похищении эмиратской принцессы Латифы бинт Мухаммад бин Рашид Аль Мактум, опубликованное The Washington Post, показало, что слежку за ней вели с помощью шпионского программного обеспечения Pegasus израильской компании NSO Group.

Принцесса, сбежавшая в 2018 году из Дубая и прибывшая через восемь дней в Индию, была арестована местными правоохранительными органами, которые передали ее силовым структурам ОАЭ.

В 2020-м суд Великобритании постановил, что ее отец, эмир Дубая шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум держал в плену Латифу и ее сестру Шамсу, которая также была похищена.

Как сообщается, контроль за перемещениями Латифы осуществлялся через доступ к телефонам принцессы и ее друзей, полученный после добавления соответствующих номеров в список слежки израильского ПО.

В феврале текущего года ВВС транслировал видеозаписи, тайно записанные принцессой и разосланные друзьям за границу, в которых она рассказала о своем похищении и заключении в тюрьму после возвращения в ОАЭ. По словам Латифы, ее содержали под охраной в закрытом особняке без доступа к медицинской или юридической помощи.

В прошлом месяце принцесса была замечена на фотографиях в Instagram, сделанных в Испании, что поддерживающие ее активисты назвали «выдающимся шагом вперед» с точки зрения ее личной свободы.

Прочие жертвы Pegasus

Помимо этого, издание сообщило, что власти ОАЭ также внесли в список Pegasus номер принцессы Хайи бинт Аль Хусейн, бывшей жены шейха Мухаммада и сводной сестры короля Иордании Абдаллы II. Она бежала в 2019 году в Лондон с двумя детьми. Во время суда в Великобритании по делу против шейха Мухаммада она выразила беспокойство за благополучие Латифы, находившейся в то время в Дубае после похищения в 2018 году.

Номера, принадлежащие принцессе Хайе, ее сводной сестре, помощникам и членам ее юридических и охранных команд, были введены в базу Pegasus в период ее побега.

Ранее консорциум журналистов из 17 организаций провел расследование деятельности NSO Group, заявив о существовании списка из 50 тысяч потенциальных жертв слежки. Созданный компанией вирус, внедрявшийся в телефоны на платформах Android и iOS, предназначался для поиска террористов, однако в большинстве случаев жертвами становились руководители крупных компаний, военачальники и высокопоставленные чиновники из ряда стран.

NSO Group опровергла эти данные и заявила газете Washington Post, что информация о существовании и незаконном использовании подобного списка «является ложной и вводящей в заблуждение».

В последние недели средства массовой информации неоднократно публиковали расследования в отношении израильских компаний, поставлявших правительствам по всему миру программное обеспечение для контроля над их гражданами. Помимо NSO Group, критике со стороны правозащитников подверглись фирмы Candiru и Quadream. Они предоставили аналогичные Pegasus продукты широкому спектру стран, включая монархии Аравийского полуострова, которые наиболее часто обвиняются в преследованиях и убийствах инакомыслящих, журналистов и диссидентов.

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израиль оаэ слежка
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