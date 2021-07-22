Российский сомнолог назвал идеальную продолжительность дневного сна

Москва, 22 июля. Компенсировать нехватку ночного отдыха и повысить работоспособность помогут всего полчаса дневного сна.

Недостаток даже одного часа сна негативно сказывается на самочувствии и может стать причиной многих заболеваний. Об этом рассказал руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин..

«Но если вы будете спать днем длительное время, то велик риск, что у вас ухудшатся качество сна в последующую ночь», — подчеркнул он.

Кроме того, дневной сон не поможет в том случае, если человек не высыпается в течение долгого времени. В такой ситуации сначала лучше решить проблему с нарушением структуры ночного сна, пишет «Ридус».

Медики ранее перечислили лучшие натуральные напитки для хорошего сна. Например, в вишневом соке содержится большое количество триптофана.