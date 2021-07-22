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В США объяснили, с какой проблемой столкнется НАТО из-за российских «Прометеев»
Армия
В США объяснили, с какой проблемой столкнется НАТО из-за российских «Прометеев»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 22 июля. Перспективные российские зенитные ракетные комплексы С-500 «Прометей» способны оттеснить НАТО от границ РФ, пишет The Drive.

Аналитики американского издания объяснили, с какой проблемой столкнется НАТО, когда новейшие системы ПВО заступят на боевое дежурство в России. По мнению авторов, С-500 поставят точку на провокациях, которые Североатлантический альянс регулярно проводит у российских рубежей.

«Эта амбициозная программа, если будет реализован весь ее потенциал, может привести к серьезному пересмотру средств наземной ПВО России с дальнейшим расширением существующих зон ограничения и воспрещения доступа и маневра», — подчеркивается в статье.

В издании подчеркивают, что «Прометей» способен перехватывать баллистические и гиперзвуковые ракеты на расстоянии до 600 километров, а мобильность позволяет легко разместить С-500 в других странах. Этот фактор «еще больше усложнит и без того хрупкий баланс» между Россией и США.

Ранее, как сообщает 360tv.ru, российские военные провели испытания С-500 на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Этот факт делает Россию неуязвимой для сверхзвуковых ракет условного противника.

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россия сша нато с-500
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