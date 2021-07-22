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Ростуризм отчитался о стабилизации ситуации с долгами туроператоров
Экономика
Ростуризм отчитался о стабилизации ситуации с долгами туроператоров
russiatourism.ru  /  Федеральное агентство по туризму

Москва, 22 июля. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала об успехах туристических операторов в погашении долгов перед россиянами.

Шестикратное сокращение долга наблюдается в туристическом секторе. Так, турагентства смогли уменьшить объем задолженности перед туристами из России до 7 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс».

Предполагается, что до начала 2022 года стоимость долгов сократится до 3 млрд рублей. Указанные обязательства возникли в результате пандемии коронавируса, когда туроператоры не смогли предоставить заказанные путевки россиянам из-за закрытия границ и прочих ограничений.

«Сегодня, благодаря постоянной работе с отраслью, никто из крупных игроков не ушел с рынка. Более того, на текущий момент 80% туроператоров погасили большую часть своих долгов прошлого года, а 50% — полностью выполнили свои обязательства перед туристами, — отметила в комментарии журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

Ведомство подчеркивает, что нацеливается на сохранение деятельности туроператоров и старается предотвратить их банкротство в текущих условиях. Догузова отдельно обратилась к игрокам рынка с просьбой идти на встречу клиентам и все время оставаться на связи.

Новым центром отечественного туризма и притяжения путешественников в скором времени может стать Санкт-Петербург, считают в «Деловой России».

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долги ростуризм туроператоры догузова
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