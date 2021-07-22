Праздник «двигателей прогресса»: особенности и традиции Дня работника торговли в России

Особо циничные граждане любят повторять, что все в этом мире продается и покупается. Безусловно, это не так, однако никто не поспорит с тем, что торговля действительно является одной из самых главных и ответственных сфер экономики. Ведь именно она обеспечивает государственный налоговый бюджет значительным объемом поступлений. И именно в этой области задействовано огромное количество людей и, согласно данным Росстата, примерно 50% малых предприятий страны. Неудивительно, что у представителей торговых организаций имеется и собственный праздник — День работников торговли, с собственной историей, традициями и особенностями.

Какого числа работники торговли отмечают свой праздник?

Ежегодная праздничная дата, посвященная всем тем, кто занят в сфере торговли и обслуживания, является переходящей — это четвертая суббота июля. Она установлена в соответствии со специальным президентским Указом «О дне работника торговли», датируемым 7 мая 2021 года. Таким образом, в текущем 2021 году торжества попадают на 24 июля. Примечательно, что День работника торговли существует и в других странах — например, Украине и Беларуси.

Роль торгово-коммерческих отношений в жизни государства

Еще со времени возникновения Древней Руси торговля была важной составляющей экономической жизни страны и даже политических отношений, а с развитием этой сферы торговцы вошли в круг самых уважаемых и состоятельных граждан. Неслучайно выражение «Торговля — двигатель прогресса» давно уже перешло из сферы торгово-коммерческих отношений в обычную жизнь. Кстати, это знаменитое высказывание предположительно принадлежит предпринимателю Людвигу Метцелю, который в 1878 году сформировал первое в России рекламное агентство.

Сегодня профессия продавца также входит в перечень самых востребованных, ведь потребности населения в товарах и услугах с каждым годом лишь возрастают. Причем если в средние века в этом направлении деятельности были заняты в основном мужчины, то сейчас наблюдается явный перевес в сторону представительниц прекрасной половины человечества.

Федеральное агентство новостей /

История появления праздника

Полное официальное название торжества — День торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства — было сформулировано в СССР в 1966 году: в те времена его праздновали в последнее воскресенье июля. Однако позже — в 1988 году — он был передвинут на март, хотя многие торговые организации еще долгое время продолжали праздновать его «по старинке». Новая дата, как уже было сказано, появилась в 2013 году. Кроме того, в современном мире праздничная дата была разделена, и на четвертую субботу июля пришелся праздник именно работника торговли. В свою очередь, День сотрудников ЖКХ и бытового обслуживания также стал индивидуальным.

День работника торговли в России отмечают все те, кто причастен к данной сфере, а это, безусловно, не только продавцы в привычном понимании этого слова, но и поставщики и производители товаров, работники складских хозяйств, продавцы товаров и услуг в интернете, преподаватели и учащиеся профильных факультетов и учебных учреждений и, конечно же, их родные и друзья.

Традиции, характерные для праздника День работника торговли

Так уж сложилось, что многие работники данной сферы принимают поздравления, не покидая своего рабочего места. Впрочем, многие организации собирают в честь своих сотрудников и праздничные корпоративы, а лучших продавцов награждают памятными дипломами, премиями и подарками, в том числе на государственном уровне. Так, например, до 2010 года особо отличившимся представителям этой сферы присуждали почетное звание «Заслуженный работник торговли Российской Федерации». Кроме того, многие торговые предприятия устраивают в этот день специальные распродажи товаров с праздничными скидками для привлечения покупателей. И, конечно же, на этот день приходится немалое количество различных семинаров, выставок и конференций с участием представителей ведущих мировых торговых компаний.

pexels.com / Erik Scheel

Праздники, похожие на День работника торговли

Чтобы торговля шла бойко и эффективно, работникам данной сферы приходится постоянно обучаться новым умениям и навыкам, а также расширять деловые и дружеские связи. Возможно именно поэтому у Дня работника торговли имеется немало «родственных» праздников. Одним из них является Всемирный день справедливой торговли, который принято отмечать в мае — во вторую субботу месяца. А на 15 марта приходится ежегодный Всемирный день защиты прав потребителей — праздник, учрежденный ООН специально для тех, без кого не существовало бы торговли и в роли кого в современном мире неизбежно выступает каждый из нас.